曾否認緋聞卻成真？《我叫金三順》《機密同盟2》丹尼爾海尼與緋聞對象結婚了！

韓美混血演員丹尼爾海尼（Daniel Henney），今（20）日傳出好消息已結婚。

丹尼爾海尼所屬經紀公司echoglobalgroup今日宣布，丹尼爾海尼遇見了想共度一生的緣分，結下了名為「結婚」的美麗果實，其配偶便是正在美國活動的亞裔模特兒兼演員的魯庫瑪加伊（Ru Kumagai）。



特別的是，丹尼爾曾否認和魯的緋聞，如今卻成為戀人甚至共結連理了？

事情要回溯2018年，有網友發現丹尼爾與魯的Instagram簡直是「Lovestagram」，‎曬出的照片同地點甚至有同一隻狗，不過丹尼爾經紀公司很快便否認兩人交往中。沒想到，再聽見兩人消息就是婚訊，公司在婚訊裡也說明「兩人是因過去的戀愛緋聞為契機，慢慢發展成了戀人」，而婚禮已在近期低調完成，僅邀請雙方家人。



丹尼爾2005年演出《我叫金三順》第二男主角在韓國出道便一炮而紅，近期較為人所知的作品是與炫彬、柳海真、潤娥一同主演電影《機密同盟2》（秘密任務2：International），而魯曾演出《火速救援最前線》（9-1-1）等美國影集。



▼丹尼爾昨日才以《機密同盟2》獲「黃金攝影獎」之評審特別獎



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞