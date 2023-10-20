《K-Hiphop Fest in Asia 2023 [Swagger] 香港站》齊集多位HipHop歌手，演出歌手包括GIRIBOY、HAN YO HAN、CHILLIN HOMIE、KID MILLI、ROH YUN HA及LILBOI，六位歌手勢必為當晚帶來火爆演出！

《K-Hiphop Fest in Asia 2023 [Swagger] 香港站》將於2023年11月17日(星期五)於九龍灣國際展貿中心 Star Hall舉行。門票由港幣 688起，已於2023年10月19日(星期四)上午10時起經 www.hkticketing.com網站、www.damai.cn網站、Trip.com網站、携程網站及快達票購票熱線 +852 31288 288公開發售。

除了精彩演出外，亦貼心為粉絲準備一系列豐富的粉絲福利，包括：歡送環節、拍攝團體合照(15人一組)、簽名拍立得以及簽名海報等等。門票現正熱賣中，購票入場見OPPA啦！

《K-Hiphop Fest in Asia 2023 [Swagger] - in HONGKONG》

日期 : 2023年11月17日 (星期五)

時間 : 晚上8時正

地點 : 香港九龍灣國際展貿中心STAR HALL

票價 : 港幣HKD $1388 / $988 / $688

公開售票：2023年10月19日(星期四) 上午10時起

訂購網站 : 快達票 : http://hkticketing.com / 大麥 : https://damai.cn / Trip.com : https://hk.trip.com / 携程 : https://ctrip.com

快達票購票熱線：+852 31288 288

粉絲福利:

$1,388門票：合照 (15人一組、全體)、歡送環節 (全體)、簽名拍立得 (30名)、簽名海報 (70名)

$988門票：歡送環節 (全體)、簽名海報 (30名)

$688門票：歡送環節 (全體)

- 詳情請留意主辦方公告

- 主辦方保留活動異動之權利

- 福利中獎名單將於活動前一天公佈

主辦單位：萬星國際娛樂文化、King Entertainment（HK）

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