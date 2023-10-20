《交易》俞承豪＋金東輝離贖金越來越近！人質提出第三條路卻沒想到隔牆有耳！（EP.3 –4）

[有雷] 《交易》劇情發展令人意外，除了主角俞承豪與金東輝對於金錢的要求越來越急切外，成為人質的富家子劉秀彬，竟在此時提出令人意外的做法！住在隔壁的警察兄妹，也開始介入這個案子中！

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在金湯匙好友喝醉時起心動念而綁架這媽寶好友的高材生宋在孝（金東輝飾），計畫竟然百密一疏，他沒想過這位人質朴閔宇（劉秀彬飾）患有疾病，禁不起長時間的人質生活，而在孝暫時回學校處理事情時，只好由逼不得已成為共犯的李俊成（俞承豪飾）帶著這體弱的人質去看病，讓他吃藥不至於有生命危險。



朴閔宇還要求吃東西，在孝為他煮了泡麵，沒想到閔宇卻將滾燙的湯潑向在孝臉上，燙傷的在孝一氣之下還去買來榔頭，而他正要敲斷閔宇的腳指時，被理智比較清醒的李俊成阻止了。而人質閔宇雖然對於好友的行為相當生氣，但他也為求自保，擔心自己被打死，提出了一個難以拒絕的提議「100億」。



原本宋在孝與李俊成兩人打算各分五億元，一共向朴閔宇母親勒索10億元，沒想到閔宇竟說「將贖金提高到100億元」，他供出兒時記憶，表示父親曾帶他去過一個裝有100億的貨櫃，於是建議提高贖金，並成為一齣自導自演的綁票案，這樣一來他自己也可以分得一部分，三個人成為同一條船上的人，不料這提議竟被私自闖入他們家中的鄰居車秀安（李周映飾）給聽見了。



在孝不相信100億這件事情，仍急著要拿到10億贖金，於是他要求閔宇的母親拿著現金在地鐵站繞來繞去，故佈疑陣不敢直接拿錢，最終閔宇母親沒有照做，並且差點識破了在孝。此時李俊成則是到閔宇口中所謂的貨櫃去調查，發現閔宇說的很有可能是真的，不過此時他的父親為了替他還錢而弄壞了身體，只好入院，讓李俊成對於金錢的渴望越來越高，甚至有點豁出去，原本一直阻止在孝避免他做出太過分的事情，但現在俊成似乎也已經不再堅持，不再理性了…



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