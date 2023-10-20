曾否认绯闻却成真？《我叫金三顺》《机密同盟2》丹尼尔海尼与绯闻对象结婚了！

韩美混血演员丹尼尔海尼（Daniel Henney），今（20）日传出好消息已结婚。

丹尼尔海尼所属经纪公司echoglobalgroup今日宣布，丹尼尔海尼遇见了想共度一生的缘分，结下了名为「结婚」的美丽果实，其配偶便是正在美国活动的亚裔模特儿兼演员的鲁库玛加伊（Ru Kumagai）。



特别的是，丹尼尔曾否认和鲁的绯闻，如今却成为恋人甚至共结连理了？

事情要回溯2018年，有网友发现丹尼尔与鲁的Instagram简直是「Lovestagram」，‎晒出的照片同地点甚至有同一只狗，不过丹尼尔经纪公司很快便否认两人交往中。没想到，再听见两人消息就是婚讯，公司在婚讯里也说明「两人是因过去的恋爱绯闻为契机，慢慢发展成了恋人」，而婚礼已在近期低调完成，仅邀请双方家人。



丹尼尔2005年演出《我叫金三顺》第二男主角在韩国出道便一炮而红，近期较为人所知的作品是与炫彬、柳海真、润娥一同主演电影《机密同盟2》（秘密任务2：International），而鲁曾演出《火速救援最前线》（9-1-1）等美国影集。



▼丹尼尔昨日才以《机密同盟2》获「黄金摄影奖」之评审特别奖



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