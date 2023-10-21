MONSTA X蔡亨源親筆信公開入伍日期：11月14日入伍，退伍時我們要帶著笑容去見彼此
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MONSTA X蔡亨源親筆信公開入伍日期：11月14日入伍，退伍時我們要帶著笑容去見彼此

明星   2023年10月21日   星期六09:48  

（封面圖源：IG@coenffl）

MONTA X成員蔡亨源親自公開了即將入伍的消息。

20日下午，蔡亨源公開了一封手寫信，告訴粉絲們他即將入伍服役。 信中蔡亨源寫道：「這是我寫過的文字中心情最微妙的一次。 我將於11月14日入伍，也許是因為看到成員們一一入伍，內心已經做好了準備，比起遺憾的心情，更多的是輕鬆。 比起我自己，我更擔心MONBEBE們。 現在的我雖然是每次颳風時會擔心你們的人，但我的目標是退伍之後成為勇敢為你們阻擋大風的人。 正因為之前的時間裡MONBEBE很用心地令我成長，所以才會有接下來短暫的分別裡也能夠健康地堅持下去的我。」

最後蔡亨源表示：「謝謝你們，我愛你們，回來之後我會成為能夠回饋MONBEBE厚愛的人，所以MONBEBE也不要生病，一定要健健康康哦！希望大家一定要這樣。 還有，我退伍日是5月13日（2025年），想到第二天就會遇到MONBEBE，現在就開始激動了，那一天我們要帶著笑容去見彼此！」

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