【韩网热议】巨星L某被毒贩敲诈数亿，线人：对方知道他的名气！韩网友热评：寒心，活该

大咖影星L某涉毒案再爆新消息。

18日傍晚，韩媒《京畿新闻》报导，仁川警察厅在调查江南娱乐场所时，掌握了「顶级明星L某」涉嫌吸毒的消息，引起全网哗然。 网友们根据新闻报导的几条线索，推测巨星L某就是男演员李善均，由於他从出道以来一直保持者正面形象，因此更令众人讶异。

而李善均所属经纪公司也在20日做出了回应：「首先对於我们公司所属演员李善均的报导，引起大家的担忧深感抱歉。 本公司目前正在确认对李善均演员提出的疑惑的确切事实关系，今后将以真诚的态度对待调查机构的调查。 同时，李善均演员持续被事件相关人物A某恐吓和威胁，对此向调查机关提交了诉状。 今后的进展情况将通过律师进行说明，希望大家多多谅解。」

事情持续发酵中，《京畿新闻》再次独家报导L某涉毒内幕，称L某受到毒贩的胁迫，给了对方2亿（韩币，下同）。 据线人举报称：「L某受到了毒贩的胁迫，据我所知给了对方2亿，毒贩正是看中了他的名气才会如此。」 对此，仁川警察厅相关人士也证实了这一言论，透露：「L某确实给了毒贩钱，差多有3亿左右。 他为什么给钱还需要详细的调查，但确定的是毒贩知道他是谁，利用了这一点。」

消息一出再一次在韩网掀起热议，引爆评论：

1. 太寒心了

2. 看看演员空闲时候的状态，被包装得那么好，私下玩那么大，时间多钱也多，大多数人会有不良嗜好

3. 他孩子长什么样全国人民都知道，孩子要怎么去学校

4. 工作一帆风顺，家庭又美满，有什么不满足的，还是有什么委屈

5. 人设越来越崩了

6. 早知如此何必当初呢

7. 不做违法的事情也不会被敲诈，还有毒贩必须死刑

8. 表面上是爱护家庭的好男人形象，背地里却去风月场所，呵呵

9. 人生无趣到要嗑药

10. 他在拍他的人生电影

11. 因为吸毒被敲诈，活该

12. 果然艺人的形象全靠人工打造

13. 真的，搞不懂知名人士到底在相信什么，居然去吸毒，这世上哪会有遵守诺言的毒虫？ 从第一次交易开始就被牵制住了

14. 有老婆有孩子，事业顺利，人生是不是过得太顺利了才会不满足？ 完全不惜福

15. 被骗了几个亿，最近才疯狂营业赚钱吧，内核还真稳定

16. 到现在我都无法相信

17. 所以说演员赚钱还真容易啊

18. 谁把刀子架你脖子上逼著你吸毒了？？

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