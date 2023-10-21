MONSTA X蔡亨源亲笔信公开入伍日期：11月14日入伍，退伍时我们要带著笑容去见彼此

MONTA X成员蔡亨源亲自公开了即将入伍的消息。

20日下午，蔡亨源公开了一封手写信，告诉粉丝们他即将入伍服役。 信中蔡亨源写道：「这是我写过的文字中心情最微妙的一次。 我将於11月14日入伍，也许是因为看到成员们一一入伍，内心已经做好了准备，比起遗憾的心情，更多的是轻松。 比起我自己，我更担心MONBEBE们。 现在的我虽然是每次刮风时会担心你们的人，但我的目标是退伍之后成为勇敢为你们阻挡大风的人。 正因为之前的时间里MONBEBE很用心地令我成长，所以才会有接下来短暂的分别里也能够健康地坚持下去的我。」



어떡해....형원이 11월 14일에 입대한대.....그 와중에 전역일 다음 날이 5월 14일이라 몬베베 만날 생각에 벌써 설렌단다.... pic.twitter.com/ZSTWF1tteT — 채끼 (@chaebirak) October 20, 2023

最后蔡亨源表示：「谢谢你们，我爱你们，回来之后我会成为能够回馈MONBEBE厚爱的人，所以MONBEBE也不要生病，一定要健健康康哦！希望大家一定要这样。 还有，我退伍日是5月13日（2025年），想到第二天就会遇到MONBEBE，现在就开始激动了，那一天我们要带著笑容去见彼此！」

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