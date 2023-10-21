《婚礼大捷》播前看点：大势路云再演古装爱情剧！鳏夫与「寡妇」赵怡贤搞笑扮民间月老

Viu Original原创古装浪漫喜剧《婚礼大捷》，剧情描述鳏夫沈正宇（路云饰）和寡妇郑顺德（赵怡贤饰）当起人间月老展开恋爱大作战，光《恋爱不可抗力》路云与《僵尸校园》赵怡贤这对演员组合便吸睛不已！播出前戏剧看点就在这！

大势演员路云&赵怡贤搭档

帅气偶像出身的路云，自主演《意外发现的一天》（偶然发现的一天）便掳获大批剧迷，后来的《还有明天》、《恋慕》，以及前阵子完结的《恋爱不可抗力》都带来高讨论度。《恋爱不可抗力》才播毕，路云马上就要带来《婚礼大捷》，让剧迷没有追剧空窗期呢！



赵怡贤从《机智医生生活》扮演实习医生「张润福」开始便受到关注，主演《僵尸校园》更是一炮而红，和路云都是事业蒸蒸日上的大势演员啊！



路云帅气三披韩服演古装剧

路云与朴恩斌主演的《恋慕》可是他生涯重要作品，当时收视率最高飙破12%，路云古装扮相帅气更是受到相当多赞赏，《恋爱不可抗力》同样也是，网友都说路云很适合韩服、穿上韩服搭上帅气脸蛋的整体效果更是绝了！如果敌挡不了路云的韩服魅力，那可不能错过最新的《婚礼大捷》！



不过，也不能忽略我们女主角！赵怡贤韩服装扮被网友称赞看起来素雅又漂亮，和路云一样非常适合呢！



鳏夫寡妇搞笑替人做媒，自己也坠入爱河？

《婚礼大捷》时空放在朝鲜时代，路云与赵怡贤一个扮鳏夫一个扮寡妇，鳏夫「沈正宇」和寡妇「郑顺德」合力成立婚姻中介所，要替朝鲜孤男寡女牵红线，一场场搞笑的婚姻大作战就要展开！最令人好奇且心动的是，两人替他人牵一牵红线，牵到了彼此身上？



称职绿叶一一登场

介绍完男女主角，怎么能不介绍配角们？《恶鬼》朴志暎、《财阀家的小儿子》赵汉哲、《三流之路》陈熙琼……等等都将在《婚礼大捷》中扮演一角，会和路云与赵怡贤产生什么火花呢，同样敬请期待！



Viu Original原创古装浪漫喜剧《婚礼大捷》将於本月30日起逢星期一、二晚上在‎「黄Viu」上架，绝不能错过两名大势演员与称职绿叶们的精彩演出！

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