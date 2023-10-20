【韓網熱帖】最近K-POP的特徵：英文歌詞多，編舞難，時長短，成員無定位！引網友共鳴

從上世紀90年代徐太志和孩子們、H.O.T開始，到現在的RIIZE、IVE、NewJeans，K-POP已經發展超過了30年。

這30年裡K-POP更新換代，已經發展到了第4代（也有韓媒稱為第5代），它的音樂、舞蹈和編排風格也成為了人們關注的焦點。 K-POP的舞蹈和編排風格獨具特色，與傳統的舞蹈和編排風格有很大的不同，這幾年更是超越了韓國年輕人中流行的大眾文化音樂的界限，升華為綜合藝術音樂人的全球大眾文化音樂藝術。



在K-POP文化發展迅速的當下，有韓國網友的言論引發了無數人的思考，有人指出了「最近K-POP的特徵」，稱「歌詞漸漸變成了全英文」，從過去一整首歌中出現的幾個英文單詞，變成了現在一整句甚至大段的英文。 不僅是歌詞上的變化，發文者還表示「舞蹈越來越難，感覺都沒辦法唱live了，女愛豆編舞競爭得太厲害了，希望能找到適當的平衡點」、「不斷重複同樣的歌詞及副歌，cake cake cake=金金金金金，歌曲時長越來越短，有的歌只有2分30秒」、「 除了隊長之外，不再給成員們明確地位，好像都是全能戰士」。



這篇文章一發出來就引來了網友們的熱烈討論：

1. 我倒是覺得來回重複無意義的歌詞這一點比以前有改善了哎

2. 英文歌詞佔比越來越高，真的很讓人反感

3. 討厭英文歌詞有很多的歌曲

4. 英語多，歌又短，他們只肯在challenge上下功夫

5. K-POP也有自己的節奏，國內市場太小了，我覺得K-POP不會回到全來的樣子，各種各樣的音樂多聽聽就能解決問題，我感覺音樂產業也只朝著某一邊發展

6. NewJeans歌裡英文歌詞最多，《Super Shy》里90%都是吧

7. 比起英文歌詞我更討厭情色歌詞，我只是想聽清亮嗓音唱出來的韓文歌詞，但是K-POP又還要走向全球

8. 不知不覺間我就不再聽女團曲了，給人感覺非常的速食文化，歌詞也沒有什麼內涵，當然了，我也不是說男團曲多麼有內涵，但是至少男愛豆不需要捏著嗓子撒嬌賣萌

9. 以前就算編舞激烈愛豆也會唱live的啊... 真希望堅持唱live的歌手能多一點

10. 只要歌好， 歌詞怎麼樣都沒關係啊，英文歌詞也不是最近兩年才開始加進去的

11. 跟上一代相比，找不出有存在感的大主唱了

12. 歌曲變短是全球趨勢，外國歌雖然還是3分多鍾的時長佔主流 ，但是2分多鍾的歌曲也比以前多多了

13. 英文歌詞這點說得太對了，明明是Kpop歌曲結果我還得去找歌詞翻譯才能看得懂

14. 越來越多的歌曲不注重旋律了，所以我到現在還是更愛聽旋律優美的90年代舞曲

15. 不管是男團還是女團，編舞夠激烈才有看頭啊.. 我現在沒有固定在粉哪個團，很多愛豆的直拍我都會刷，編舞要是不激烈的話，稍微看一下臉我就會關掉

16. 最近有很多歌曲是故意瞄準challenge製作的，副歌毫無新意，聽膩了... 我已經好久不聽K-pop了，但是每次刷YouTube shorts就會被動聽到，所以就更覺得膩了

原文：https://theqoo.net/square/2967940304

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