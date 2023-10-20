人气男团SEVENTEEN回归倒数三天！新歌〈音乐之神〉MV预告公开，最后一幕疑似是舞蹈动作的剧透
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人气男团SEVENTEEN回归倒数三天！新歌〈音乐之神〉MV预告公开，最后一幕疑似是舞蹈动作的剧透

KPOP   2023年10月20日   星期五11:26   Mico  

SEVENTEEN（封面图源：youtube@HYBE LABELS）

大家是不是也很期待这次 SEVENTEEN 的新歌回归呢？光是歌名就让人特别吃惊了！

男团SEVENTEEN公开了迷你11辑《SEVETEENTH HEAVEN》的主打歌〈音乐之神〉（God of Music）预告，揭开这首歌的神秘面纱，也大大提升了期待感。
SEVENTEEN（图源：youtube@HYBE LABELS）

影片以「MUSIC NOT FOUND（查无音乐）」开头，彷佛在寻找音乐般的劈啪声之后，在没有音乐的世界里，汽车驶过的声音、风声、鸟鸣声、机器声等等一一流淌出来，每种世上的声音彷佛都能够令人著迷。

成员们一一登场，也令大众更加期待他们完整的MV语歌曲会呈现出怎样的故事。
SEVENTEEN（图源：youtube@HYBE LABELS）

最后一幕有粉丝猜测疑似是舞蹈动作的剧透（手势？），并与之前的热门歌曲有著关联。
SEVENTEEN（图源：youtube@HYBE LABELS）

〈音乐之神〉是一首以灵魂放克（funk）为基调的歌曲，强调欢快的合成器和铜管声音的和谐，特别呈现出像“节日”一样的风格，让人感受到SEVENTEEN所释放出的幸福能量，用放克的节奏令人留下深刻印象。
（图源：FB@SEVENTEEN）

而这张新专辑早先在国内外的预售量已超过467万张，再度打破自己新高纪录，待未来公开完整数据后，总销量有望在KPOP史上留下新纪录。
（图源：FB@SEVENTEEN）

遗憾的是...官方在昨晚宣布队长S.COUPS因伤确定不参加团体打歌活动
（图源：FB@SEVENTEEN）

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