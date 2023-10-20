林英雄為什麼這麼火？綜藝節目只要他亮相，收視率直接大顯神威

林英雄的威力不僅體現在了樂壇上，也在綜藝界大顯神威。

被稱為「國民歌手」的林英雄並非是令無數少男少女瘋狂的K-POP偶像，而是Trot歌手，是韓國婆婆媽媽、叔叔大爺等長輩們最愛的歌星，32歲的他坐擁的粉絲群非偶像團體能比，還流傳出了「送林英雄演唱會的門票是對父母最大的孝道」這樣一句名言。



林英雄這種韓國本土的超人氣現象，最為直接的表現除了演唱會座無虛席、音源成績爆表外，《M Countdown》直接讓原本保持在0.192%左右的收視率飆升至0.587%，收視率直接翻了3倍多！另一檔《音樂銀行》原本保持在0.5%左右的收視率飆升至1.2%，又是一個收視翻倍！



不要以為林英雄只能讓音樂節目的收視率衝上雲霄，其實連普通的綜藝節目他照樣能拉動。 比如10月14日播出的《驚人的星期六》，一直徘徊在2%的收視率直接衝到了3.9%，比前一週上升了2.1%。 再比如9月17日他亮相的《我家的熊孩子》，沒超過13%的收視率陡然升到了16.1%，下一期再次滑落到平時水準。 而兩個節目都創下了今年的最高收視率。



網友們非常認可「林英雄效應」，對於這類現象大家紛紛留言表示：「因為林英雄出演，這兩期節目我都看了」、「KING GOD 英雄這次出演的音樂放送收視率也比上週上升了接近兩倍」、「KING不是白叫的」等。

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