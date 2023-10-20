原來當時的Lovestagram還有這樣的小故事！《鬼怪》「死鬼CP」李棟旭早就想好要把和孔劉的合照貼在冰箱上了～

兩位演員的互動實在太有愛！

孔劉、李棟旭曾於2016年合作電視劇《孤單又燦爛的神—鬼怪》，兩人被劇迷合稱「死鬼CP」。今年（2023年），「死鬼CP」合體拍攝廣告，令粉絲們又驚又喜。

之後，廣告商還在YouTube上傳「彩色版」。不論是黑白還是彩色都一樣帥氣！

兩位演員的所屬社「King Kong by STARSHIP」及「SOOP」紛紛上傳幕後花絮照片‎及影片。看到「死鬼CP」感情依舊、互動自然，也不自覺跟著露出笑容。

昨日（19日），「King Kong by STARSHIP」又上傳幕後花絮影片。拍攝廣告期間，李棟旭和孔劉還一起拍了拍立得。李棟旭表示：「隨意拍吧，反正我要貼在冰箱上。」拍攝前，孔劉還問：「是這樣嗎？（看向李棟旭）」李棟旭又說：「隨便你啦～」孔劉還不停模仿李棟旭的動作，李棟旭忍不住說：「幹嘛學我啦！」互動超可愛> <

而李棟旭那句：「（照片）我要貼在冰箱上」，也不禁讓人想到廣告甫推出時，他與孔劉的「Lovestagram」‎。孔劉先發布限時動態：「那個…棟旭啊…一直放在錢包裡有點壓力，所以貼在冰箱上了…♥」李棟旭隨後「甜蜜」回應：「我原本就貼在冰箱上(^_−) ♥」

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞