終於等到Red Velvet！正規3輯「What A Chill Kill」將在11月13日正式發行！

被譽為「Concept女王」的團體Red Velvet終於再度回歸！已確定正規3輯的正式發行日期為11月13日，宣告華麗回歸舞台。

Red Velvet將迎來正規3輯「What A Chill Kill」，預計將於11月13日發行，專輯中收錄了多樣化不同風格的10首歌曲，充分展現Red Velvet的各式各樣音樂色彩。

特別是本次的專輯，是繼2017年11月發行的正規2輯「Perfect Velvet」之後睽違將近6年才再度問世的正規專輯，將更精巧的音樂世界以及Red Velvet特有的消化能力，展現在高完成度的作品概念中，為全球樂迷粉絲們睽違多年帶來再一次的驚喜。



此外，Red Velvet憑藉去年發行的迷你專輯「The ReVe Festival 2022-Birthday」，首次登上了百萬銷售量排行榜，也實現了她們職業生涯的高峰，而今年首度歐洲巡迴演出也圓滿結束，展現出Red Velvet的人氣還在不斷攀升中，而本次正規3輯的發行也將讓她們更活躍，更加引人注目。

此外,Red Velvet憑藉去年發行的迷你專輯《The ReVe Festival 2022-Birthday》首次登上百萬銷量排行榜,實現了職業生涯的高潮,今年首次歐洲巡演也成功結束,展現了不斷增長的勢頭和堅實的力量,此次正規3輯將展開的耀眼活躍更加引人注目。Red Velvet也陸續在各SNS中公開新專輯的概念形象照片，展現多變形象，使大家對本次回歸的期待感節節高升。



Red Velvet正規3輯「What A Chill Kill」將於11月13日下午6點透過各音源網站上公開。

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