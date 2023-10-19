《鬼車站》女主金寶羅怕到不敢搭地鐵 金宰鉉要有人陪才敢演！

需要獨家報導的記者娜英（金寶羅 飾），透過在玉水站工作的好友宇元（金宰鉉 飾），得知了玉水站不斷發生神祕死亡案件，得知此事的娜英便決定和宇元一起展開調查。

在調查的過程中，娜英周遭竟開始不斷發生怪事……玉水站似乎藏著什麼駭人祕密……

驚悚靈異鉅獻《鬼車站》改編自韓國熱搜第一恐怖網漫〈玉水站鬼〉，不僅漫畫情節可怕，更恐怖的是漫畫內容改編自韓國真實事件，也就是韓國前五大都市傳說玉水站自殺事件，該網漫已經被熱議10年以上，可見恐怖情景讓人無法忘懷！



事件始末為某天晚上，一名男子在玉水站準備搭乘末班車回家時，在月臺上看見一名疑似喝醉的女子，披著頭髮手舞足蹈。男子覺得這名女子很奇怪，便將她拍下並上傳到網路論壇，引發網友們熱烈討論。不料，這名女子愈來愈靠近月臺邊緣，許多人勸男子別接近她，因為她很可能是鬼。隔天，報導上刊登玉水站發生一男一女跳軌自殺事件，許多人都認為他們倆是戀人殉情，但經過調查後卻發現這兩人完全沒有任何關係。玉水站自殺事件在當年轟動全韓，導致現在沒人敢在晚上去玉水站搭地鐵。



《七夜怪談》編劇高橋洋構寫劇本 熱銷全球127個國家

《鬼車站》不僅改編自人氣網漫，更攜手日本經典驚悚鉅獻《七夜怪談》編劇高橋洋參與製作劇本！並販售至包含法國、英國、越南、新加坡、馬來西亞、香港在內等127個國家，人氣爆棚！導演表示自己參考了《咒怨》和《七夜怪談》兩部作品構思本作，他說：「因為太害怕，不敢在晚上看相關資料，只敢在大白天的辦公室裡開著門，大家都在的情況下看資料。」可見本作驚悚指數破表，連導演本人都害怕。

女主金寶羅怕到不敢搭地鐵 金宰鉉要有人陪才敢演

在本作中飾演為了拿下獨家新聞，冒險走進廢棄車站調查靈異事件的記者的金寶羅表示：「我喜歡看恐怖的東西，但比想像中更容易尖叫，當初在看原著漫畫時邊看邊叫，覺得非常恐怖。」另外，金寶羅還表示自己在參加完試映會後因為太害怕了，完全不敢搭地鐵回家。



飾演在玉水站工作的「N.Flying」成員金宰鉉則表示：「我根本不敢看恐怖電影，而且要是在工作上遇到像女主一樣的處境，不得已要冒險的話，我絕對會裝作不知情。」此外，他也表示自己在拍攝本作時非常害怕，但有了工作人員的陪伴後便覺得『兩個人比一個人強』，就比較不害怕，並順利參與製作。」

申素律扮相太可怕被誤認成鬼 直呼不敢直視自己的醜樣

申素律在本作中飾演父親及哥哥皆因玉水站事故身亡，為了揭開死亡真相，來到玉水站的神祕女子「泰熙」。她表示第一次看到劇本時，發現自己要飾演漫畫中很關鍵的人物，即在月臺上疑似喝醉，一直搖搖晃晃的女子。申素律說：「第一次看到該場面時很煩惱要怎麼演，最後不用替身，自己完成演技後覺得很滿意。」對此，導演表示申素律真的為了那場戲做了非常多準備，演戲當下也沒有NG，且看起來就像從漫畫裡跳出來一樣恐怖，把大家都嚇了一跳。



外型甜美的申素律在本作中的扮相可怕到讓人誤以為她是鬼！她在戲中化身皮膚黝黑、眉毛稀疏、臉色憔悴、穿著一襲黑色連身裙、披著一頭中分長髮且行為怪異的女子。對此，她表示自己每次化完妝後都無法好好地直視鏡中的自己。她還表示自己在戲中只是一名神祕的女子，希望大家不會誤以為她是鬼。

漫改靈異鉅獻《鬼車站》11月3日（週五）在臺上映！

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