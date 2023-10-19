《鬼车站》女主金宝罗怕到不敢搭地铁 金宰铉要有人陪才敢演！

需要独家报导的记者娜英（金宝罗 饰），透过在玉水站工作的好友宇元（金宰铉 饰），得知了玉水站不断发生神秘死亡案件，得知此事的娜英便决定和宇元一起展开调查。

在调查的过程中，娜英周遭竟开始不断发生怪事……玉水站似乎藏著什么骇人秘密……

惊悚灵异巨献《鬼车站》改编自韩国热搜第一恐怖网漫〈玉水站鬼〉，不仅漫画情节可怕，更恐怖的是漫画内容改编自韩国真实事件，也就是韩国前五大都市传说玉水站自杀事件，该网漫已经被热议10年以上，可见恐怖情景让人无法忘怀！



事件始末为某天晚上，一名男子在玉水站准备搭乘末班车回家时，在月台上看见一名疑似喝醉的女子，披著头发手舞足蹈。男子觉得这名女子很奇怪，便将她拍下并上传到网路论坛，引发网友们热烈讨论。不料，这名女子愈来愈靠近月台边缘，许多人劝男子别接近她，因为她很可能是鬼。隔天，报导上刊登玉水站发生一男一女跳轨自杀事件，许多人都认为他们俩是恋人殉情，但经过调查后却发现这两人完全没有任何关系。玉水站自杀事件在当年轰动全韩，导致现在没人敢在晚上去玉水站搭地铁。



《七夜怪谈》编剧高桥洋构写剧本 热销全球127个国家

《鬼车站》不仅改编自人气网漫，更携手日本经典惊悚巨献《七夜怪谈》编剧高桥洋参与制作剧本！并贩售至包含法国、英国、越南、新加坡、马来西亚、香港在内等127个国家，人气爆棚！导演表示自己参考了《咒怨》和《七夜怪谈》两部作品构思本作，他说：「因为太害怕，不敢在晚上看相关资料，只敢在大白天的办公室里开著门，大家都在的情况下看资料。」可见本作惊悚指数破表，连导演本人都害怕。

女主金宝罗怕到不敢搭地铁 金宰铉要有人陪才敢演

在本作中饰演为了拿下独家新闻，冒险走进废弃车站调查灵异事件的记者的金宝罗表示：「我喜欢看恐怖的东西，但比想像中更容易尖叫，当初在看原著漫画时边看边叫，觉得非常恐怖。」另外，金宝罗还表示自己在参加完试映会后因为太害怕了，完全不敢搭地铁回家。



饰演在玉水站工作的「N.Flying」成员金宰铉则表示：「我根本不敢看恐怖电影，而且要是在工作上遇到像女主一样的处境，不得已要冒险的话，我绝对会装作不知情。」此外，他也表示自己在拍摄本作时非常害怕，但有了工作人员的陪伴后便觉得『两个人比一个人强』，就比较不害怕，并顺利参与制作。」

申素律扮相太可怕被误认成鬼 直呼不敢直视自己的丑样

申素律在本作中饰演父亲及哥哥皆因玉水站事故身亡，为了揭开死亡真相，来到玉水站的神秘女子「泰熙」。她表示第一次看到剧本时，发现自己要饰演漫画中很关键的人物，即在月台上疑似喝醉，一直摇摇晃晃的女子。申素律说：「第一次看到该场面时很烦恼要怎么演，最后不用替身，自己完成演技后觉得很满意。」对此，导演表示申素律真的为了那场戏做了非常多准备，演戏当下也没有NG，且看起来就像从漫画里跳出来一样恐怖，把大家都吓了一跳。



外型甜美的申素律在本作中的扮相可怕到让人误以为她是鬼！她在戏中化身皮肤黝黑、眉毛稀疏、脸色憔悴、穿著一袭黑色连身裙、披著一头中分长发且行为怪异的女子。对此，她表示自己每次化完妆后都无法好好地直视镜中的自己。她还表示自己在戏中只是一名神秘的女子，希望大家不会误以为她是鬼。

漫改灵异巨献《鬼车站》11月3日（周五）在台上映！

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