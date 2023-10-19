EXO SUHO知道粉絲們在擔心什麼！一句話安撫眾人：我來負責

19日，EXO成員SUHO通過weverse給粉絲們一條留言。

SUHO寫道：「不要擔心EXO的活動，SUHO會負責的。」 最近EXO成員們逐一離開SM娛樂，昨日（18日）又有多名業界人士證實D.O.將離開SM娛樂，決定簽給從出道就一起共事的SM娛樂前理事創的新公司，展開演藝活動的新篇章。

前段時間，CBX（CHEN、伯賢、XIUMIN）踢爆SM娛樂存在奴隸合約，與公司關係緊張。 接著又傳出世勳和燦烈也要另覓新東家的消息，加上D.O.要離開，廣大粉絲們非常擔心照此下去EXO是否還能維持完整體繼續活動。 不過，對於世勳和燦烈的消息，SM方面回應：「去年年末所簽的合約還有效，EXO的活動還繼續在SM內進行。」 而就D.O.的消息，SM則稱：「下月初和D.O.的合約就到期了，和他商討之後，他決定EXO的活動還是和SM一起。」

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