之前一直不玩Challenge的原因是？ IVE做什麼都會吵翻，被罵是宿命？

自從2020年歌手Zico為了宣傳自己的新歌《Any Song》而開啟「challenge」（舞蹈挑戰）後，這些年只要歌手、偶像出新專輯，就一定會與其他藝人合作拍攝challenge，似乎已經成了行內不成文的規定。

不過作為當下人氣最火爆的女團之一的IVE似乎從出道開始就很少玩challenge。 只是這次發行新專輯《I'VE MINE》之後，她們突然一改常態，積極營業，這就讓粉絲們疑惑了。

日前就有韓國網友直接在NATE PANN論壇上開啟貼文討論「之前IVE不玩challenge的原因」。 發文者解釋這應該是公司的方針，「搞得像IVE獨特的個性一樣，這期間都已經發了4張專輯了，營造出特別高冷的樣子『我們才不玩這個呢』。 如果只是這個程度的固執的話，我們也能認可。 可是這次不知道颳了哪陣子風，居然隨便抓個人就來玩Cha，看起來很掉價(降低格調)，真要是這樣的話，為什麼之前不做呢？」



相關貼文很快引起了網友和粉絲的關注，對於發文者的言論，有粉絲不滿反駁：「是你們要求她們做的，現在做了就要被罵？」 、「之前不玩要被罵，現在跳了還要被罵，你們這幫人到底要求什麼」、「雖然我知道IVE一直都是被壓制的團，但也想不到居然一個cha都能被罵成這樣」 等。 也有不少網友將IVE開始挑戰的原因歸咎於新專輯成績不佳，「要不是音源成績太爛，她們肯定也不會玩的」等。

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