【韓網熱帖】韓劇史上帶動收視率飆升的3大runway出場戲

《秘密花園》金洙元百貨店出場戲，收視率從第2集14.8%升到第3集18.2%。



김주원 등장씬 ..

브금 레전드 벅차오름 pic.twitter.com/x5Bi4Ouqhb — 코즈 (@kddes7) March 16, 2022

《太陽的後裔》劉時鎮直升機出場戲，收視率從第2集15.5%升到第3集23.4%。



《鬼怪》鬼怪和陰間使者搭救恩卓，收視率從第2集7.9%升到第3集12.5%。



#도깨비 2화 엔딩



이거 보려고 정주행 다시 시작했다고 과언이 아님 공유 이동욱 둘을 도로 런웨이 시킬 생각을 했다니.., 평생 회자될 엔딩 씬이라고 감히 발언 pic.twitter.com/sMRvUvYSRK — 해 (@aboutloveknot) October 11, 2022

共同點：這三部都是金銀淑的劇，而且都出現在第2集ending kkk

韓國網友評論：

1. 哇，三個都是金銀淑... 超強

2. 全都是在第二集出現的耶

3. 不僅場面震撼，BGM也完美

4. 金洙元出場戲第二天開始整整一周大家都在討論，現在看來也超帥

5. 炫彬（玄彬）把金洙元的肉麻台詞講得不肉麻，很棒耶skkkk

6. 看到標題就想起《太後》直升機戲

7. 同意，宋仲基出場時飛起的絲巾真的瘋了ᅲᅲᅲᅲ在一群高個子中間出場，氣勢也完全沒被壓倒

8. 《鬼怪》那場戲印象太深無法忘記，真的是非人的存在走過來的感覺...

9. 我就知道有《鬼怪》kkk播出後的週一去到學校，真的所有人都在討論那場戲kkk

10. 我也是看了這一幕的片段後從第3集開始追《鬼怪》kkk

11. 只有鬼怪吐出白氣、陰間使者則沒有氣息，這一細節也是killing pointᅲᅲ讓人超級融入劇情ᅲᅲ

12. 金銀淑真的很懂人們會為何而癡迷和瘋狂kkk

13. 有一種類型叫做銀淑

14. 銀淑新作、金宇彬和秀智的《都會實現嗎？ 》也會有這樣的場面嗎kkk

15. 我要重溫一遍《鬼怪》啦

出處：https://theqoo.net/hot/2963792346

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