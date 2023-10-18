【韩网热帖】韩剧史上带动收视率飙升的3大runway出场戏

《秘密花园》金洙元百货店出场戏，收视率从第2集14.8%升到第3集18.2%。



김주원 등장씬 ..

브금 레전드 벅차오름 pic.twitter.com/x5Bi4Ouqhb — 코즈 (@kddes7) March 16, 2022

《太阳的后裔》刘时镇直升机出场戏，收视率从第2集15.5%升到第3集23.4%。



《鬼怪》鬼怪和阴间使者搭救恩卓，收视率从第2集7.9%升到第3集12.5%。



#도깨비 2화 엔딩



이거 보려고 정주행 다시 시작했다고 과언이 아님 공유 이동욱 둘을 도로 런웨이 시킬 생각을 했다니.., 평생 회자될 엔딩 씬이라고 감히 발언 pic.twitter.com/sMRvUvYSRK — 해 (@aboutloveknot) October 11, 2022

共同点：这三部都是金银淑的剧，而且都出现在第2集ending kkk

韩国网友评论：

1. 哇，三个都是金银淑... 超强

2. 全都是在第二集出现的耶

3. 不仅场面震撼，BGM也完美

4. 金洙元出场戏第二天开始整整一周大家都在讨论，现在看来也超帅

5. 炫彬（玄彬）把金洙元的肉麻台词讲得不肉麻，很棒耶skkkk

6. 看到标题就想起《太后》直升机戏

7. 同意，宋仲基出场时飞起的丝巾真的疯了ᅲᅲᅲᅲ在一群高个子中间出场，气势也完全没被压倒

8. 《鬼怪》那场戏印象太深无法忘记，真的是非人的存在走过来的感觉...

9. 我就知道有《鬼怪》kkk播出后的周一去到学校，真的所有人都在讨论那场戏kkk

10. 我也是看了这一幕的片段后从第3集开始追《鬼怪》kkk

11. 只有鬼怪吐出白气、阴间使者则没有气息，这一细节也是killing pointᅲᅲ让人超级融入剧情ᅲᅲ

12. 金银淑真的很懂人们会为何而痴迷和疯狂kkk

13. 有一种类型叫做银淑

14. 银淑新作、金宇彬和秀智的《都会实现吗？ 》也会有这样的场面吗kkk

15. 我要重温一遍《鬼怪》啦

出处：https://theqoo.net/hot/2963792346

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