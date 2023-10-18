羅PD不小心在直播「劇透」SEVENTEEN Dino的計畫！讓所有人超慌張，克拉：記得交個3億！
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羅PD不小心在直播「劇透」SEVENTEEN Dino的計畫！讓所有人超慌張，克拉：記得交個3億！

明星   2023年10月18日   星期三11:46   Yuan  

（封面圖源：IG@15ya.baby、YouTube@채널 십오야截圖）

SEVENTEEN 日前在「頻道十五夜」突襲直播，整段真的超吵啊 XD

可以看出拍完《花樣青春》（一起去吧NANA TOUR with SEVENTEEN）後，成員們和羅PD的感情變得非常好。直播期間成員們一直要他再跳一次〈孫悟空〉、展示 wink 和「羅愛你（나랑해）等等。
（圖源：Weverse@SEVENTEEN截圖）

直播最後，羅PD要成員們進行最後的問候，珉奎宣傳SEVENTEEN將在10月23日發行的新專輯，結果...羅PD突然說：「那再說說Dino的事吧！」讓其他成員都超慌張，羅PD又問：「Dino的不可以說嗎？」珉奎：「當然不行啊！啊（大喊）～～這哥怎麼回事！」JUN也一直說：「沒事！沒事！什麼事都沒有。」

嚇到跑出鏡頭的羅PD又回來說：「應該是什麼事都不會有的！」珉奎就說（粉絲）讓你交個3億（SEVENTEE組合內規則之一，劇透時需要繳納3億韓元的罰款）呢！羅PD還「警告」觀看直播的克拉們：「都給我忘掉！都給我忘掉哦！」後來發現有8萬人在收看，羅PD緊急關掉直播，還碎念：「這個得趕緊關掉了！要是你們公司告我怎麼辦。」雖然回放影片把這段剪掉，但「Dino solo」當天就上了熱門趨勢，相關影片也一直在SNS上瘋傳 XD
（圖源：YouTube@채널 십오야截圖）

另外，SEVENTEEN將在23日發行迷你專輯11輯《SEVETEENTH HEAVEN》，18日凌晨公開全專輯的試聽。包含主打歌〈音樂之神〉和團體曲〈SOS〉、〈Diamond days〉〈Headliner〉、小分隊曲〈Back 2 Back〉（表演隊）、〈Monster〉（嘻哈隊）、〈哈欠〉（主唱隊）等共7首歌曲的部分音源。
（圖源：PLEDIS娛樂）

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