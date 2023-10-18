羅PD不小心在直播「劇透」SEVENTEEN Dino的計畫！讓所有人超慌張，克拉：記得交個3億！

SEVENTEEN 日前在「頻道十五夜」突襲直播，整段真的超吵啊 XD

可以看出拍完《花樣青春》（一起去吧NANA TOUR with SEVENTEEN）後，成員們和羅PD的感情變得非常好。直播期間成員們一直要他再跳一次〈孫悟空〉、展示 wink 和「羅愛你（나랑해）等等。



直播最後，羅PD要成員們進行最後的問候，珉奎宣傳SEVENTEEN將在10月23日發行的新專輯，結果...羅PD突然說：「那再說說Dino的事吧！」讓其他成員都超慌張，羅PD又問：「Dino的不可以說嗎？」珉奎：「當然不行啊！啊（大喊）～～這哥怎麼回事！」JUN也一直說：「沒事！沒事！什麼事都沒有。」

231016 십오야 라이브 #세븐틴



우당탕탕 서로서로 스포하기 ㅋㅋㅋ큐ㅠ



1. 공항 사진에서 나피디님 얼굴로 꽃청춘 촬영 공개되기

2. 호시 라이브 도중 나나투어 얘기하기

3. 도겸이 위버스 사진

4. 나피디님.. 디노 개인 컨텐츠 무언가를 라이브에서 스포 < new !! pic.twitter.com/u4UBXgrVXO — 크리링 (@SClilings) October 16, 2023

嚇到跑出鏡頭的羅PD又回來說：「應該是什麼事都不會有的！」珉奎就說（粉絲）讓你交個3億（SEVENTEE組合內規則之一，劇透時需要繳納3億韓元的罰款）呢！羅PD還「警告」觀看直播的克拉們：「都給我忘掉！都給我忘掉哦！」後來發現有8萬人在收看，羅PD緊急關掉直播，還碎念：「這個得趕緊關掉了！要是你們公司告我怎麼辦。」雖然回放影片把這段剪掉，但「Dino solo」當天就上了熱門趨勢，相關影片也一直在SNS上瘋傳 XD



另外，SEVENTEEN將在23日發行迷你專輯11輯《SEVETEENTH HEAVEN》，18日凌晨公開全專輯的試聽。包含主打歌〈音樂之神〉和團體曲〈SOS〉、〈Diamond days〉〈Headliner〉、小分隊曲〈Back 2 Back〉（表演隊）、〈Monster〉（嘻哈隊）、〈哈欠〉（主唱隊）等共7首歌曲的部分音源。



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