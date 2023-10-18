《我的女神室友斗娜》製作發佈會！梁世宗自爆現在胖了3公斤：劇中不是這個樣子，不用擔心～

今日（18日）Netflix 原創系列《我的女神室友斗娜》舉行製作發佈會，裴秀智、梁世宗、李正孝導演出席了活動。

《我的女神室友斗娜》改編自閔宋雅的網路漫畫《愛上姐姐的理由》，講述平凡的大學生在Share House與華麗但已隱退的K-POP偶像相遇後，展開了即使承諾不談戀愛卻又情不自禁愛上對方的浪漫愛情故事。



劇中，裴秀智飾演人氣偶像組合的主唱兼中心成員「李斗娜」，某天卻突然宣布引退，住在大學城的合租房中；梁世宗一個極其平凡的大學生「李元峻」，有一顆溫暖又純潔的內心，為李斗娜提供了一個容身之所。



為了飾演20歲出頭的大學生，梁世宗表示做了雷射鬍子除毛，真的非常疼！他還說：「還做了很多半身浴和面膜，我現在比拍電視劇的時候胖了3公斤，電視劇裡絕對不會出現這個模樣，所以不用擔心。在外表的部分做了很多努力，因為平時的模樣秀智、導演都看過，也會對我說些什麼。」



這部作品也是梁世宗退伍後的首部作品，他說：「在拍攝作品之前，感受到了短暫而強烈的負擔感，抱著儘快看劇本的心態進行了拍攝。」他還透露：「除了拍攝外，這種的場合是最緊張的。雖然不知道爲什麼，但是我覺得比入伍前好多了。」





而《我的女神室友斗娜》由《羅曼史是別冊附錄》、《愛的迫降》的李正孝導演執導，張劉夏編劇執筆，將在20日在 Netflix 上公開。

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