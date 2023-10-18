黃Viu原創古裝喜劇《婚禮大捷》月底登場！路雲 趙怡賢化身最強月老 拯救單身女子

古裝劇劇迷注意，路雲和趙怡賢即將化身古代月老，拯救單身女子！由兩位高顏值演員主演的Viu Original原創古裝浪漫喜劇《婚禮大捷》即將在本月30日強勢來襲，香港觀眾可以逢星期一、二晚上透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼劇集進度。

寡婦鰥夫成立婚姻中介

Viu Original原創愛情韓劇《婚禮大捷》以朝鮮時代為背景，講述充滿抱負的儒生沈正宇（路雲飾演）為了出人頭地而成為公主駙馬，原以為可以快速開展仕途之路，豈料就在他和公主成婚當天，女方突然暴斃，由此他展開了漫長的離婚官司！八年後，他奉王上之命，需要在兩個月內促成四名知名單身女性成親，因此他和年輕寡婦、漢陽最強媒人鄭順德（趙怡賢飾）齊心合力成立婚姻中介所，為朝鮮的孤男寡女牽起紅線，展開婚姻大作戰！



男團「SF9」出身的路雲近年主演了不少膾炙人口的作品，談到時隔兩年再度挑戰古裝劇集，他也透露了接拍《婚禮大捷》的主因：「我認為喜劇題材是最難的，所以我很想挑戰！雖然之前也有主演過史劇題材，但是因為《婚禮大捷》是角色和情況不同的作品，所以我想展現出不同的人格。」



趙怡賢預告默契滿分

劇中路雲將聯手「最強媒人」趙怡賢為人配對，他對拍檔讚不絕口：「本來就想和她合作，實際見面後，我發現她和我想像中的『鄭順德』真的很相似，所在我們圍讀時也很順利，拍攝期間充滿趣味。」趙怡賢亦笑言得知路雲接拍該劇時感到非常開心：「路雲拍攝過很多不同題材的劇集，他之前的作品我都看得很開心，很高興可以和他合作！在拍攝時他很照顧我，為我營造輕鬆氛圍，多虧了他，我們很快變得很熟，觀眾可以期待一下我們的默契！」Viu Original原創古裝浪漫喜劇《婚禮大捷》將於本月30日起逢星期一、二晚上在‎「黃Viu」上架。



此外，Viu作為於亞洲市場領先的泛區域OTT串流視像平台，近日於「第28屆釜山國際電影節Asia Contents Awards and Global OTT Awards」榮獲「Special Contribution for K-Wave」獎項，以表揚Viu致力將韓國及其他亞洲節目帶給全球超過6千萬活躍用戶。

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