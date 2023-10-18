罗PD不小心在直播「剧透」SEVENTEEN Dino的计画！让所有人超慌张，克拉：记得交个3亿！
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罗PD不小心在直播「剧透」SEVENTEEN Dino的计画！让所有人超慌张，克拉：记得交个3亿！

明星   2023年10月18日   星期三11:46   Yuan  

（封面图源：IG@15ya.baby、YouTube@채널 십오야截图）

SEVENTEEN 日前在「频道十五夜」突袭直播，整段真的超吵啊 XD

可以看出拍完《花样青春》（一起去吧NANA TOUR with SEVENTEEN）后，成员们和罗PD的感情变得非常好。直播期间成员们一直要他再跳一次〈孙悟空〉、展示 wink 和「罗爱你（나랑해）等等。
（图源：Weverse@SEVENTEEN截图）

直播最后，罗PD要成员们进行最后的问候，珉奎宣传SEVENTEEN将在10月23日发行的新专辑，结果...罗PD突然说：「那再说说Dino的事吧！」让其他成员都超慌张，罗PD又问：「Dino的不可以说吗？」珉奎：「当然不行啊！啊（大喊）～～这哥怎么回事！」JUN也一直说：「没事！没事！什么事都没有。」

吓到跑出镜头的罗PD又回来说：「应该是什么事都不会有的！」珉奎就说（粉丝）让你交个3亿（SEVENTEE组合内规则之一，剧透时需要缴纳3亿韩元的罚款）呢！罗PD还「警告」观看直播的克拉们：「都给我忘掉！都给我忘掉哦！」后来发现有8万人在收看，罗PD紧急关掉直播，还碎念：「这个得赶紧关掉了！要是你们公司告我怎么办。」虽然回放影片把这段剪掉，但「Dino solo」当天就上了热门趋势，相关影片也一直在SNS上疯传 XD
（图源：YouTube@채널 십오야截图）

另外，SEVENTEEN将在23日发行迷你专辑11辑《SEVETEENTH HEAVEN》，18日凌晨公开全专辑的试听。包含主打歌〈音乐之神〉和团体曲〈SOS〉、〈Diamond days〉〈Headliner〉、小分队曲〈Back 2 Back〉（表演队）、〈Monster〉（嘻哈队）、〈哈欠〉（主唱队）等共7首歌曲的部分音源。
（图源：PLEDIS娱乐）

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