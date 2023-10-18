罗PD不小心在直播「剧透」SEVENTEEN Dino的计画！让所有人超慌张，克拉：记得交个3亿！

SEVENTEEN 日前在「频道十五夜」突袭直播，整段真的超吵啊 XD

可以看出拍完《花样青春》（一起去吧NANA TOUR with SEVENTEEN）后，成员们和罗PD的感情变得非常好。直播期间成员们一直要他再跳一次〈孙悟空〉、展示 wink 和「罗爱你（나랑해）等等。



直播最后，罗PD要成员们进行最后的问候，珉奎宣传SEVENTEEN将在10月23日发行的新专辑，结果...罗PD突然说：「那再说说Dino的事吧！」让其他成员都超慌张，罗PD又问：「Dino的不可以说吗？」珉奎：「当然不行啊！啊（大喊）～～这哥怎么回事！」JUN也一直说：「没事！没事！什么事都没有。」

231016 십오야 라이브 #세븐틴



우당탕탕 서로서로 스포하기 ㅋㅋㅋ큐ㅠ



1. 공항 사진에서 나피디님 얼굴로 꽃청춘 촬영 공개되기

2. 호시 라이브 도중 나나투어 얘기하기

3. 도겸이 위버스 사진

4. 나피디님.. 디노 개인 컨텐츠 무언가를 라이브에서 스포 < new !! pic.twitter.com/u4UBXgrVXO — 크리링 (@SClilings) October 16, 2023

吓到跑出镜头的罗PD又回来说：「应该是什么事都不会有的！」珉奎就说（粉丝）让你交个3亿（SEVENTEE组合内规则之一，剧透时需要缴纳3亿韩元的罚款）呢！罗PD还「警告」观看直播的克拉们：「都给我忘掉！都给我忘掉哦！」后来发现有8万人在收看，罗PD紧急关掉直播，还碎念：「这个得赶紧关掉了！要是你们公司告我怎么办。」虽然回放影片把这段剪掉，但「Dino solo」当天就上了热门趋势，相关影片也一直在SNS上疯传 XD



另外，SEVENTEEN将在23日发行迷你专辑11辑《SEVETEENTH HEAVEN》，18日凌晨公开全专辑的试听。包含主打歌〈音乐之神〉和团体曲〈SOS〉、〈Diamond days〉〈Headliner〉、小分队曲〈Back 2 Back〉（表演队）、〈Monster〉（嘻哈队）、〈哈欠〉（主唱队）等共7首歌曲的部分音源。



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