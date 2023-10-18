彷彿複製貼上！IVE張員瑛和漫畫人物「富江」也太像了吧，眼下淚痣很傳神

你別說，這可能是人類和二次元角色最像的一次。

IVE成員張員瑛更新了個人IG，公開了數張美照，前不久剛剛以金髮驚豔眾人的她換上了深栗色妹妹頭瀏海搭配長直髮，髮絲光澤柔順，閃閃發光，讓長直髮看起來更加高級。美照即刻引發了網友們感歎，眾人大讚她是「芭比娃娃」、「人間富貴花」。

不過很快就有網友發現，張員瑛神似日本恐怖漫畫家伊藤潤二筆下的「富江」，兩人都留著柔順黑長直髮，眼下都有一顆神秘的淚痣，瓜子臉+杏眼，不時散發出的清冷感，幾乎一模一樣。據說兩人連生日都在同一天，都是8月31日。

이대로 할로윈 코스프레라고 해도 될 듯 pic.twitter.com/Khsugn7Tqv — francetracny (@francetracny) October 17, 2023

不少網友和粉絲表示：「直接可以去參加萬聖節了，都不用cos」、「真的太像了」、「說明張員瑛就是漫撕女啊」、「她真的漂亮的不像真人，怎麼可以這麼美」、「張員瑛最近的美貌完全瘋了」、「富江有點陰森森的氣場，張員瑛比她可愛多了」等。

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