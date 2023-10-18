黄Viu原创古装喜剧《婚礼大捷》月底登场！路云 赵怡贤化身最强月老 拯救单身女子

古装剧剧迷注意，路云和赵怡贤即将化身古代月老，拯救单身女子！由两位高颜值演员主演的Viu Original原创古装浪漫喜剧《婚礼大捷》即将在本月30日强势来袭，香港观众可以逢星期一、二晚上透过「黄Viu煲剧平台」免费紧贴剧集进度。

寡妇鳏夫成立婚姻中介

Viu Original原创爱情韩剧《婚礼大捷》以朝鲜时代为背景，讲述充满抱负的儒生沈正宇（路云饰演）为了出人头地而成为公主驸马，原以为可以快速开展仕途之路，岂料就在他和公主成婚当天，女方突然暴毙，由此他展开了漫长的离婚官司！八年后，他奉王上之命，需要在两个月内促成四名知名单身女性成亲，因此他和年轻寡妇、汉阳最强媒人郑顺德（赵怡贤饰）齐心合力成立婚姻中介所，为朝鲜的孤男寡女牵起红线，展开婚姻大作战！



男团「SF9」出身的路云近年主演了不少脍炙人口的作品，谈到时隔两年再度挑战古装剧集，他也透露了接拍《婚礼大捷》的主因：「我认为喜剧题材是最难的，所以我很想挑战！虽然之前也有主演过史剧题材，但是因为《婚礼大捷》是角色和情况不同的作品，所以我想展现出不同的人格。」



赵怡贤预告默契满分

剧中路云将联手「最强媒人」赵怡贤为人配对，他对拍档赞不绝口：「本来就想和她合作，实际见面后，我发现她和我想像中的『郑顺德』真的很相似，所在我们围读时也很顺利，拍摄期间充满趣味。」赵怡贤亦笑言得知路云接拍该剧时感到非常开心：「路云拍摄过很多不同题材的剧集，他之前的作品我都看得很开心，很高兴可以和他合作！在拍摄时他很照顾我，为我营造轻松氛围，多亏了他，我们很快变得很熟，观众可以期待一下我们的默契！」Viu Original原创古装浪漫喜剧《婚礼大捷》将於本月30日起逢星期一、二晚上在‎「黄Viu」上架。



此外，Viu作为於亚洲市场领先的泛区域OTT串流视像平台，近日於「第28届釜山国际电影节Asia Contents Awards and Global OTT Awards」荣获「Special Contribution for K-Wave」奖项，以表扬Viu致力将韩国及其他亚洲节目带给全球超过6千万活跃用户。

专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻