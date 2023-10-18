年末「大賞」獲獎率高達98%？韓網友押寶旗安84：根本想不到其他候補

2023年進入倒計時，還有2個月各大電視台的年末頒獎禮就要舉辦了，這位藝人被廣大網友認為「有望捧回《MBC演藝大賞》」。

說的就是旗安84！本職是漫畫家的他，在MBC電視台的綜藝領域也玩得風生水起，從《我獨自生活》到《既然出生就環遊世界》都有他的身影，尤其是《既然出生就環遊世界》堪稱是綜藝黑馬，旗安84在節目中笑料頻出，宛若綜藝之神降臨，連帶著收視率都節節攀高。



因此已經有不少觀眾推測2023年《MBC演藝大賞》的最高獎項將被旗安84捧回。 《我獨自生活》中的旗安84大展日常生活魅力，現實的一面經常引爆觀眾們的共鳴。 而在《既然出生就環遊世界》中，旗安84彷彿魚兒遇到了水，游刃有餘地發揮著綜藝感，甚至登上了TV-OTT綜合出演者話題性非電視劇/系列部門的榜首，證明了其火爆的人氣和話題性。



不管是《我獨自生活》還是《既然出生就環遊世界》，這兩檔節目的收視率都很不俗，前者平均收視率為7%，後者最高收視率達分6.1%。 尤其是《既然出生就環遊世界》已經敲定將拍第3部，由旗安84和DEX加盟。

不少網友也十分看好旗安84能夠獲獎，紛紛表示：「老實說除他之外根本想不出誰還能拿」、「哪怕你不喜歡他，你也認可他會獲獎」、「腦子裡根本想不到還有哪些候選人」、「他是不是拿過兩次最優秀？」 、「在大賞獎盃上刻上他的名字吧」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞