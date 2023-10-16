姜素拉二胎孕照公開！挺大肚依舊優雅，產後僅用半年找回腹肌、年初上新劇《能成為陌生人嗎》

今日韓國媒體《女性朝鮮》獨家公開了演員姜素拉的孕照，表示她的第二個小孩將在今年底出生。

照片中姜素拉側身面對鏡頭、雙手環抱孕肚，一頭長髮瀑布般垂下，眼神盡顯溫柔。



[단독] 강소라, 두 아이 엄마 된다...연말 둘째 출산 앞두고 만삭 화보 촬영



Kang Sora expecting her second child..photoshoot before giving birth at the end of year.



Congratulations Sorahttps://t.co/15zFYqFeFZ#강소라 pic.twitter.com/WL4yw9cAjU — Kang Sora 강소라 Int'nl (@KSora_IFC) October 16, 2023

姜素拉也在個人IG分享了這兩張照片，留言：「感謝所有給我祝福的人。 我很久沒有登入。 這段時間一直沉默，是因為我正在期待我的第二個小孩。 想向所有祝賀我的人表達我的感激之情。」



姜素拉2009年與俞承豪合作電影《第四課時推理領域》出道，在《Doctor異鄉人》《未生》《心情好又暖》等多部作品中展現不俗演技。

2020年與年長8歲的圈外男友結婚，對方是韓醫院院長、在京畿道有自營醫院，不僅在業界是很有實力的醫生，財力也相當雄厚，更被稱為「紳士暖院長男」。 兩人婚後隔年4月迎來一名女寶寶，目前姜素拉正在孕育第二個小生命，專心進行胎教。



姜素拉生下大女兒後僅僅6個月就通過運動恢復腹肌線條，嚴格的自我管理一度引起話題。



今年初還以新劇《能成為陌生人嗎》時隔6年以女主角回歸小熒幕，飾演離婚專門律師「吳荷拉」，健康魅力絲毫不減。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞