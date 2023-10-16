姜素拉二胎孕照公开！挺大肚依旧优雅，产后仅用半年找回腹肌、年初上新剧《能成为陌生人吗》
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姜素拉二胎孕照公开！挺大肚依旧优雅，产后仅用半年找回腹肌、年初上新剧《能成为陌生人吗》

明星   2023年10月16日   星期一16:29   Sani  

（封面图源：IG@reveramess_）

今日韩国媒体《女性朝鲜》独家公开了演员姜素拉的孕照，表示她的第二个小孩将在今年底出生。

照片中姜素拉侧身面对镜头、双手环抱孕肚，一头长发瀑布般垂下，眼神尽显温柔。

姜素拉也在个人IG分享了这两张照片，留言：「感谢所有给我祝福的人。 我很久没有登入。 这段时间一直沉默，是因为我正在期待我的第二个小孩。 想向所有祝贺我的人表达我的感激之情。」

姜素拉2009年与俞承豪合作电影《第四课时推理领域》出道，在《Doctor异乡人》《未生》《心情好又暖》等多部作品中展现不俗演技。

2020年与年长8岁的圈外男友结婚，对方是韩医院院长、在京畿道有自营医院，不仅在业界是很有实力的医生，财力也相当雄厚，更被称为「绅士暖院长男」。 两人婚后隔年4月迎来一名女宝宝，目前姜素拉正在孕育第二个小生命，专心进行胎教。
（图源：IG@reveramess_）

姜素拉生下大女儿后仅仅6个月就通过运动恢复腹肌线条，严格的自我管理一度引起话题。

今年初还以新剧《能成为陌生人吗》时隔6年以女主角回归小荧幕，饰演离婚专门律师「吴荷拉」，健康魅力丝毫不减。
（图源：FB@channel.ena《能成为陌生人吗》剧照）

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