姜素拉二胎孕照公开！挺大肚依旧优雅，产后仅用半年找回腹肌、年初上新剧《能成为陌生人吗》

今日韩国媒体《女性朝鲜》独家公开了演员姜素拉的孕照,表示她的第二个小孩将在今年底出生。

照片中姜素拉侧身面对镜头、双手环抱孕肚,一头长发瀑布般垂下,眼神尽显温柔。



[단독] 강소라, 두 아이 엄마 된다...연말 둘째 출산 앞두고 만삭 화보 촬영



Kang Sora expecting her second child..photoshoot before giving birth at the end of year.



