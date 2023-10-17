宋仲基變「兒子奴」：他嘴巴和我很像，最近和老婆一起帶孩子超幸福

現在的宋仲基完全是一副有子萬事足的樣子。

日前，宋仲基作客了JTBC的《NEWS ROOM》，積極為自己的新電影《禍亂：地下秩序》（港譯《黑道深淵》）做宣傳。



採訪中主持人先是提到了宋仲基2月榮升爸爸，好奇他是否會去找兒子和自己相像的地方，宋仲基開心回應：「他嘴巴和我很像，10個人里有8個人都這麼說。」 一邊說一邊情不自禁地露出「爸爸微笑」，對兒子的喜歡根本藏不住。 宋仲基還透露每次聽到別人說兒子很像他，他都會忍不住開心，同時又覺得新奇、緊張，「我都當爸爸了？ 我有兒子了！到現在都覺得很新奇。」宋仲基也積極參與了日常育兒，「我和老婆都覺得對方做得很好，會互相鼓勵，（育兒）這件事情讓我們很滿足，最近幸福感爆棚。」



今年1月宋仲基和英國出身的演員凱蒂·露易絲·桑德斯登記結婚，兩人的第一個寶寶於今年6月出生。 前兩日宋仲基妹妹的婚禮上，宋仲基攜老婆出席，，他笑容滿面，心情看起來很好。 凱蒂在一旁陪伴，給人一種小鳥依人的感覺。



송중기, 여동생 결혼식에 아내 케이티와 함께 등장...훈훈한 현장 포착



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