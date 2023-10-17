【韓網熱帖】因拍《花樣青春》而變得非常親近的羅PD和SEVENTEEN：全員喊「哥」！羅PD的耳朵快炸了吧
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【韓網熱帖】因拍《花樣青春》而變得非常親近的羅PD和SEVENTEEN：全員喊「哥」！羅PD的耳朵快炸了吧

明星   2023年10月17日   星期二10:36   Tracy  

（封面圖源：theqoo截圖）

人氣男團SEVENTEEN最近開始拍攝羅PD企劃的綜藝節目《花樣青春》，實現了願望。

SEVENTEEN的《花樣青春》算是《出差十五夜》的一環，當時全員在錄製《出差十五夜》時綜藝之神降臨，抽到「全員參加《花樣青春》錄製」的紙條，嚇得羅PD等人目瞪口呆。 經過一番籌備之後，SEVENTEEN被成功「綁架」，開啟了《花樣青春》的錄製。

這一次的《花樣青春》也宛若SEVENTEEN的團綜，聚齊整團的場面想一想都覺得很熱鬧。 而羅PD也是一位平易近人的大PD，眾人相處得很融洽。 日前羅PD和SEVENTEEN突襲YouTube，進行了一場直播，場面十分歡樂，淨漢直呼羅PD為「暎錫哥」，羅PD則爆料淨漢「很一般」，他還被大家「逼著」展示了「羅愛你~」。 就連平時話很少的圓佑都對羅PD顯示出了不一樣的熱情，羅PD是怎麼打開這隻貓的心門的呢？？

不過小編覺得羅PD的耳朵要被這幫人吵炸了！！多段直播片段流出，引發了韓國網友們的熱議：

1. 據說變得非常非常非常親近，這次的《花樣青春》應該很有趣
2. 他們之間到底發生了什麼事情，急死我了
3. SVT回歸的同時《花樣青春》開播？ 棒
4. 哇，看起來真的很熟，SVT所有人都喊羅PD是哥哥，羨慕死羅PD了，可以和SVT一起玩
5. 瘋了瘋了，我已經瘋了
6. 連那群I人看上去都那麼輕鬆，到底發生了什麼啊
7. 淨漢太會撒嬌了
8. 太吵了，哈哈哈哈，耳朵要聾了
9. 期待羅PD和尹淨漢的化學反應，兩人看上去很熟
10. 羅PD-尹淨漢，羅PD-李瑞鎮，哈哈哈哈哈哈
11. 哈哈哈，羅PD從女校老師變成了男校老師
12. 哈哈哈哈，捉弄李瑞鎮的惡果全都回到了羅PD的身上
13. 好神奇啊，這群人怎麼能關係那麼好
14. 羅愛你，哈哈哈哈哈
15. 圓佑能這麼開朗???

原文：https://theqoo.net/hot/2966824957?filter_mode=normal&page=3

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