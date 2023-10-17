【韓網熱帖】因拍《花樣青春》而變得非常親近的羅PD和SEVENTEEN：全員喊「哥」！羅PD的耳朵快炸了吧

人氣男團SEVENTEEN最近開始拍攝羅PD企劃的綜藝節目《花樣青春》，實現了願望。

SEVENTEEN的《花樣青春》算是《出差十五夜》的一環，當時全員在錄製《出差十五夜》時綜藝之神降臨，抽到「全員參加《花樣青春》錄製」的紙條，嚇得羅PD等人目瞪口呆。 經過一番籌備之後，SEVENTEEN被成功「綁架」，開啟了《花樣青春》的錄製。

這一次的《花樣青春》也宛若SEVENTEEN的團綜，聚齊整團的場面想一想都覺得很熱鬧。 而羅PD也是一位平易近人的大PD，眾人相處得很融洽。 日前羅PD和SEVENTEEN突襲YouTube，進行了一場直播，場面十分歡樂，淨漢直呼羅PD為「暎錫哥」，羅PD則爆料淨漢「很一般」，他還被大家「逼著」展示了「羅愛你~」。 就連平時話很少的圓佑都對羅PD顯示出了不一樣的熱情，羅PD是怎麼打開這隻貓的心門的呢？？



: 영석이 형 얼굴이 너무 빨간데요 ?

: ......... 정한아 ...



아윤정한 ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ 영석이 형이랑 짱친케미 미쳤듬 ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ pic.twitter.com/vm41eZfR5G — メル (@eoneunamza) October 16, 2023

나피디님 : 여러분 이런말 해서 죄송한데 정한이 진짜 별로에요 ㅜ



영석 정한 케미 기대해 달래 ㅋㅋㅋㅋㅋ

아놔 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/7Z35ukc7BT — 망난 (@woongniii) October 16, 2023

아 ㅋㅋㅋㅋ ㅠ 나영석 피디님 세븐틴과의 라이브에서 나랑해 보여주심 ㅋㅋㅋㅋ ㅠ pic.twitter.com/m87ZIR58SZ — Pp .. (@ozxinx) October 16, 2023

아니..

원우가 나피디를 너무 편하게 어르고 달래는데 이거 진짜 뭐냐 나피디 도대체 원우한테 뭔 짓을 했길래 이 고양이가 마음의 문을 이렇게나 활짝 연거냐고 pic.twitter.com/E8dWIucOff — mori (@wwlake) October 16, 2023

不過小編覺得羅PD的耳朵要被這幫人吵炸了！！多段直播片段流出，引發了韓國網友們的熱議：

1. 據說變得非常非常非常親近，這次的《花樣青春》應該很有趣

2. 他們之間到底發生了什麼事情，急死我了

3. SVT回歸的同時《花樣青春》開播？ 棒

4. 哇，看起來真的很熟，SVT所有人都喊羅PD是哥哥，羨慕死羅PD了，可以和SVT一起玩

5. 瘋了瘋了，我已經瘋了

6. 連那群I人看上去都那麼輕鬆，到底發生了什麼啊

7. 淨漢太會撒嬌了

8. 太吵了，哈哈哈哈，耳朵要聾了

9. 期待羅PD和尹淨漢的化學反應，兩人看上去很熟

10. 羅PD-尹淨漢，羅PD-李瑞鎮，哈哈哈哈哈哈

11. 哈哈哈，羅PD從女校老師變成了男校老師

12. 哈哈哈哈，捉弄李瑞鎮的惡果全都回到了羅PD的身上

13. 好神奇啊，這群人怎麼能關係那麼好

14. 羅愛你，哈哈哈哈哈

15. 圓佑能這麼開朗???

原文：https://theqoo.net/hot/2966824957?filter_mode=normal&page=3

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