宋仲基变「儿子奴」：他嘴巴和我很像，最近和老婆一起带孩子超幸福

现在的宋仲基完全是一副有子万事足的样子。

日前，宋仲基作客了JTBC的《NEWS ROOM》，积极为自己的新电影《祸乱：地下秩序》（港译《黑道深渊》）做宣传。



采访中主持人先是提到了宋仲基2月荣升爸爸，好奇他是否会去找儿子和自己相像的地方，宋仲基开心回应：「他嘴巴和我很像，10个人里有8个人都这么说。」 一边说一边情不自禁地露出「爸爸微笑」，对儿子的喜欢根本藏不住。 宋仲基还透露每次听到别人说儿子很像他，他都会忍不住开心，同时又觉得新奇、紧张，「我都当爸爸了？ 我有儿子了！到现在都觉得很新奇。」宋仲基也积极参与了日常育儿，「我和老婆都觉得对方做得很好，会互相鼓励，（育儿）这件事情让我们很满足，最近幸福感爆棚。」



今年1月宋仲基和英国出身的演员凯蒂・露易丝・桑德斯登记结婚，两人的第一个宝宝於今年6月出生。 前两日宋仲基妹妹的婚礼上，宋仲基携老婆出席，，他笑容满面，心情看起来很好。 凯蒂在一旁陪伴，给人一种小鸟依人的感觉。



송중기, 여동생 결혼식에 아내 케이티와 함께 등장...훈훈한 현장 포착



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