7人之中竟有內鬼！莫内發動人脈緊逼羅熙、七星領悟K的暗示，《7人的逃脫》腦洞持續開掛（EP.8）

SBS新劇《7人的逃脫》講述一個在謊言中消失的少女與牽連其中的7個惡人的故事，由著名狗血編導組合金順玉、朱東民繼《皇後的品格》《The Penthouse》之後三度搭檔合作，昨晚播出第8集。

*以下包含《7人的逃脫》第8集關鍵劇情！



莫内反將一軍

韓莫奈拜託檢察官嚴智萬打聽到琴羅熙是多美生母，並拜託Matthew讓琴羅熙當TIKI TAKA工作室代表，重新穩固自己和琴羅熙的綁定關係。



琴羅熙派人教訓宋智雅讓她乖乖閉嘴，莫内拿出殺手鐧：她知道宋智雅是殺父觸法少女。 原來智雅和姐姐常年被父親家暴，姐姐為保護智雅殺死父親，智雅為確保姐姐能順利出國留學而替她頂下罪名。



內鬼

7惡人認為背後搞鬼的人是方七星，懷疑七星和李輝昭早已調包，設計把七星帶出監獄。 李輝昭也有準備，派人從醫院劫走了七星，而出手的人居然是閔道赫！原來李輝昭早已告訴閔道赫殺害親人的真兇是梁進謀，閔道赫為了查出背後指使者，決定暗中與李輝昭合作。



方七星的最後

方七星在廣告牌上見到K之前給他的房地產開發案，突然要求前往該地。 在一口枯井中，七星找到了多美的屍骨和炸彈，恍惚中看到寶貝孫女還活著的模樣。 為了贖罪以及替換李輝昭的身份，方七星決定拒絕接受救援。



下集預告中，李輝昭懷疑閔道赫是雙重間諜，逐漸拼起了每一塊拼圖。 Viu Original原創懸疑復仇韓劇《7人的逃脫》逢星期五、六晚上10時30分在黃Viu煲劇平台上架，香港觀眾亦可收看《優雅的帝國》和《純情拳擊手》等人氣韓劇。



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