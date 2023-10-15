少女時代秀英嘴上說忘記身體很誠實！重現粉絲們回憶BEST舞台說跳就跳！忠實鐵粉上台尬舞跳不停〜

演員兼歌手秀英10月15日晚間在台北TICC舉辦粉絲見面會，暌違多年沒有來台的她，用心準備了許多精彩演出，除了最近在電視劇中的精湛演技也搬上舞台外，也與粉絲們在台上尬舞，說跳就跳的秀英讓粉絲們high到高點！





秀英一登場就先為大家帶來一首「Forever 1」，讓全場粉絲們尖叫聲不斷，接下》來超有誠意用中文向所有觀眾們問候，讓主持人都笑稱翻譯可以先下班了。久違的來到台灣，秀英就與大家分享「人生中最難忘的一句話」，更選出了三位粉絲的人生金句，與粉絲們交流內心世界。並且粉絲只要說到的歌曲，秀英總是能夠即席跳出這首歌曲的舞蹈，雖然她口中常說著「忘記這首歌怎麼跳了！」但卻還是能夠馬上完美跳出，記憶力驚人。





秀英更帶來親自演出多個角色的VCR《秀英的多重宇宙》，重現了秀英在《Run On奔向愛情》、《霹靂嬌鋒》、《陌生人》中的角色，更與《黑暗榮耀》中的「全宰寯」朴成勳同台飆戲，讓粉絲們看得紛紛笑了起來。秀英更選出幾位看起來很希望表現舞技的粉絲，來到台上與秀英共舞，還有特別從香港來的男粉絲，也與秀英搭配得很有默契，更有另一位男粉絲跳到欲罷不能，讓秀英都看傻了眼，也分別贈送從韓國帶來的禮物給這些狂粉們。





在大合照之前，粉絲們也為秀英送上感人的應援影片，讓秀英感動到流下淚來，看見粉絲們的排字應援，秀英也趕緊請工作人員拿出手機來拍攝，更是說要拍攝限動影片，留下與台灣粉絲們的美好回憶。秀英更以手寫信感謝台灣的SONE們，感謝大家等她那麼久的時間，她在準備本次粉絲見面會的過程中，也曾有過不安，但是粉絲們總是用許多不一樣的話語讚美她，給了她許多力量，現場充滿了感動的氣氛。秀英預計明日離台，班機不公開。



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