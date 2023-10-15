7人之中竟有内鬼！莫内发动人脉紧逼罗熙、七星领悟K的暗示，《7人的逃脱》脑洞持续开挂（EP.8）

SBS新剧《7人的逃脱》讲述一个在谎言中消失的少女与牵连其中的7个恶人的故事，由著名狗血编导组合金顺玉、朱东民继《皇后的品格》《The Penthouse》之后三度搭档合作，昨晚播出第8集。

*以下包含《7人的逃脱》第8集关键剧情！



莫内反将一军

韩莫奈拜托检察官严智万打听到琴罗熙是多美生母，并拜托Matthew让琴罗熙当TIKI TAKA工作室代表，重新稳固自己和琴罗熙的绑定关系。



琴罗熙派人教训宋智雅让她乖乖闭嘴，莫内拿出杀手鐧：她知道宋智雅是杀父触法少女。 原来智雅和姐姐常年被父亲家暴，姐姐为保护智雅杀死父亲，智雅为确保姐姐能顺利出国留学而替她顶下罪名。



内鬼

7恶人认为背后搞鬼的人是方七星，怀疑七星和李辉昭早已调包，设计把七星带出监狱。 李辉昭也有准备，派人从医院劫走了七星，而出手的人居然是闵道赫！原来李辉昭早已告诉闵道赫杀害亲人的真凶是梁进谋，闵道赫为了查出背后指使者，决定暗中与李辉昭合作。



方七星的最后

方七星在广告牌上见到K之前给他的房地产开发案，突然要求前往该地。 在一口枯井中，七星找到了多美的尸骨和炸弹，恍惚中看到宝贝孙女还活著的模样。 为了赎罪以及替换李辉昭的身份，方七星决定拒绝接受救援。



下集预告中，李辉昭怀疑闵道赫是双重间谍，逐渐拼起了每一块拼图。 Viu Original原创悬疑复仇韩剧《7人的逃脱》逢星期五、六晚上10时30分在黄Viu煲剧平台上架，香港观众亦可收看《优雅的帝国》和《纯情拳击手》等人气韩剧。



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