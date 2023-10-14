《7人的逃脫》養父為復仇竟使出美男計！7人踏入陷阱互相拆台，神秘的K再下狠手（EP.7）

SBS新劇《7人的逃脫》講述一個在謊言中消失的少女與牽連其中的7個惡人的故事，由著名狗血編導組合金順玉、朱東民繼《皇後的品格》《The Penthouse》之後三度搭檔合作，昨晚播出第7集。

*以下包含《7人的逃脫》第7集關鍵劇情！



養父與生母

琴羅熙主動接近Matthew，一起衝浪時故意落水引Matthew前來搭救，兩人在水下擁吻在一起。 琴羅熙還安排手下拍下親密瞬間發給媒體，營造兩人一見鐘情的輿論。 正當琴羅熙以為可以拿下Matthew，卻被對方無情警告：這種粗俗的手段，永遠沒可能合作。



7人的陷阱

Matthew用虛假訊息把7人聚到一起，丟下朱用株的屍體、播放用AI換臉技術製作的方多美影片，逼他們互相指責揪出真兇。 Matthew和姜杞卓在幕後觀看鬧劇，感慨當年的所謂直播是先進的AI換臉技術所作，必須掌握更大力量才能與幕後BOSS抗衡。

智雅的反抗

韓莫奈再一次搶走宋智雅創作的歌曲，但智雅認為這首歌是為多美而寫、莫内沒有資格演唱，因此親自在評委面前表演，同時宣佈自己才是原創者。 琴羅熙發現莫内從生小孩到自作曲都一直在騙她，怒而決定解約。





幕後的K

南哲宇手下警察發現濟州島酒店事件的血液樣本被調包，懷疑南哲宇也有嫌疑，決定重新調查。 K用變聲設備偽造警察妻子求救的聲音、騙他離開警局，途中用卡車將其撞死，看著衝天的火光大笑不止。

下集預告裡，Matthew表示要通過這7人揪出幕後大BOSS K，狗血智鬥讓人令人超級期待！Viu Original原創懸疑復仇韓劇《7人的逃脫》逢星期五、六晚上10時30分在黃Viu煲劇平台上架，香港觀眾亦可收看《優雅的帝國》和《純情拳擊手》等人氣韓劇。



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