【K社韓國小百科】韓國街頭沒垃圾桶原來是因為這！遊客不滿、居民不便，擬增加數量卻引兩極反應

去過韓國的朋友應該都有感覺到：不論住宅區或商業區街頭都很少有共用垃圾桶，對遊客來說十分不便。 近日首爾市計劃增加垃圾桶數量，部份民眾支持，另一部份卻表示擔憂。

截至2022年底，首爾市內的街頭垃圾桶只有4956個，政府計劃在2025年將這一數字增至7500個。

事實上，過去的18年間，首爾市奉行的一直是減少街頭垃圾桶的政策。 首爾市從 1995年開始實施「垃圾重量制」（根據丟棄的垃圾重量分等級收取垃圾處理費），當時的街頭垃圾桶還多達7607個。 但因為很多家庭和商鋪將本該付費丟棄的垃圾丟入街頭垃圾桶及其周遭，首爾市陸續減少了很多街頭垃圾桶，到2007年只剩3707個。



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但是，這一舉措也令很多市民感到不便。 首爾市氣候環境本部在2021年以3112名首爾市民為對象進行調查，結果多達73.3%的人都認為「垃圾桶數量偏少」。

對於這一決定，韓國網友的反應仍然是喜憂參半，大部份人仍然擔心有人在公用設施丟棄家庭垃圾，甚至難以預料的危險物品：「只丟垃圾都算萬幸，之前失火、老鼠什麼都有」「沒有垃圾桶之後街頭幹淨了不少」「現在垃圾量比從前多了很多，恢復之後只會更糟糕」。

也有人認為即便如此，該有的公共設施還是要保障，市民意識也應該相應提高：「太好了，外國的街頭垃圾桶都很多」「就是因為沒有垃圾桶，人們才把垃圾丟在路邊啊」「街頭垃圾桶幾乎沒有，喝杯咖啡一路都要拿著杯子」。

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