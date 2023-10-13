97Line感情真好！SEVENTEEN金珉奎送應援咖啡車給ASTRO車銀優，認證照怎麼又是戳鼻孔啦 XD

正在拍攝新作品的 ASTRO 車銀優在IG限時動態認證收到好友 SEVENTEEN 金珉奎的應援咖啡車，認證照怎麼又是戳鼻孔啦（笑）！

金珉奎在應援咖啡車寫下：「李東敏（車銀優本名）（拍攝）不要一次過，讓他再多拍個三次吧！」再拍三次甚至還加粗了字體 XD



（延伸閱讀：這個太可愛啦！拍認證照執著於「戳鼻孔」的車銀優！網友：他看到自己的臉該有多幸福啊）

旁邊的看板還寫得滿滿滿：「1.其他演員都辛苦了，請喝點這個！就讓東敏一個人拍個三次吧、2.希望大家都能少做點事多賺錢，然後李東敏多做點事適當地賺錢吧、3.李東敏向工作人員們傳達感謝，還有送咖啡車吧、4.李東敏最後一次拍攝結束後的聚餐，要請吃烤牛肉哦、5.李東敏辛苦啦、6.李東敏最棒、7.車銀優最棒」。



這也讓網友紛紛表示：「合照也給我們看看吧」、「認證照竟然是戳鼻孔 哈哈哈」、「97Line感情真的很好」、「還幫他說了會請客，現實親辜就是這樣子的」、「我也想要有這種朋友」、「兩隻可愛的狗狗」、「帥哥都玩在一起」等等。



另外，車銀優的新作《犬系戀人》已經在11日首播，該劇講述一個被詛咒「接吻就會變成狗」的女人韓海娜（朴圭瑛 飾），以及唯一能破除她的詛咒卻超級怕狗的男人陳書元（車銀優 飾），所展開無法預測的幻想羅曼史，大家有開始追劇了嗎～？



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