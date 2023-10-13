《惡中之惡》劇情邁入最高潮！池昌旭雙手沾滿鮮血　「最後這幕」警察身份恐怕回不去了

Disney+原創韓劇持續席捲全球！由池昌旭、魏河俊（魏嘏雋）主演的警匪劇《惡中之惡》叫好叫座，在南韓與台灣收看排行榜穩居前三名。在最近集數中已經進入最高潮，潛入黑幫陣營的警察朴俊末（池昌旭飾演）的臥底身分即將被揭發，而他與黑道大老鄭企鐵（魏河俊飾演）、妻子劉宜貞（林世美飾演）三人之間似乎也有了「第四者」李海蓮。



感情線出現第四人？

遠從中國大陸來的毒品經銷商，這位神秘的女子李海蓮（Bibi 金亨瑞飾演）從現身就很有個人特色，包含直接跟鄭企鐵開誠布公的說出日方給她的條件，以及講話慢悠悠卻一針見血的模樣，絕對是個狠角色。雖然是跟鄭企鐵交易，但她卻悄悄盯上了身邊的小弟俊末，還開口跟他約會、伴遊。俊末似乎也想順水推舟利用「美色」來吸引這位大客戶，兩人之間的化學變化又會如何？是否又有多一條感情線？令人好奇。



俊末的身份將被揭穿

企鐵帶著宜貞前往教會，希望可以透過教會朋友，讓她減輕喪母之痛，卻無意間聽到宜貞欺騙自己的秘密，再聯想到她與俊末不尋常的關係，因此他決定私下調查，甚至把宜貞當作人質想要釣出真相。同一時間警方也掌握消息，俊末心急如焚，一方面是他的真實身份恐怕要被揭穿，另一方面也是害怕自己心愛的太太會有什麼不測。但如此一來他在企鐵身邊累積已久的信任感恐怕也將被撼動。



沾滿鮮血的臥底警察

從選擇成為臥底警察開始，俊末似乎也注定踏上一條不歸路。為了阻止偵探向企鐵透露自己的警察身份，俊末意外將偵探殺死。雙手沾滿鮮血的他，人生似乎也開始偏離軌道。當自己的身份捲進警察與黑幫的衝突身份時，他只能任由擺佈。劇情也緊扣劇名《惡中之惡》的背後含義，究竟「惡」的定義是什麼？隱藏在正義背後的劊子手，是否能夠被原諒？俊末只能自己找出答案。



電梯打戲成最大亮點

不少網友在看完最新集數之後，都直呼印象最深刻的莫過於企鐵手下兩位小弟的電梯精彩打戲。崔正培（林成宰飾演）與企鐵鬧翻後，在電梯遇上了昔日的同事，也是一位專業殺手的徐鍾烈（李信基飾演）。兩人激烈的扭打一團，噴血、折手樣樣來，讓人光看就想喊痛！最終崔正培被打倒在地，虛弱著喊著「混蛋」，接著門逐漸關上。殘忍的暴力美學讓人不忍直視，也必須再次呼籲，歹路不好走啊～



《惡中之惡》劇情已經進入高潮，企鐵跟俊末之間的關係即將被揭開。企鐵若得知自己的心腹與愛人是夫妻，且一切都是為了讓自己走入警方的騙局，內心會有多麽崩潰。而俊末與李海蓮之間可能也將有另一波秘密將形成，精彩又刺激的劇情，千萬不要錯過每週三下午上檔的《惡中之惡》！

Disney+原創劇《惡中之惡》每週三下午3:00上架新集數！

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