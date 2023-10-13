97Line感情真好！SEVENTEEN金珉奎送应援咖啡车给ASTRO车银优，认证照怎么又是戳鼻孔啦 XD

正在拍摄新作品的 ASTRO 车银优在IG限时动态认证收到好友 SEVENTEEN 金珉奎的应援咖啡车，认证照怎么又是戳鼻孔啦（笑）！

金珉奎在应援咖啡车写下：「李东敏（车银优本名）（拍摄）不要一次过，让他再多拍个三次吧！」再拍三次甚至还加粗了字体 XD



（延伸阅读：这个太可爱啦！拍认证照执著於「戳鼻孔」的车银优！网友：他看到自己的脸该有多幸福啊）

旁边的看板还写得满满满：「1.其他演员都辛苦了，请喝点这个！就让东敏一个人拍个三次吧、2.希望大家都能少做点事多赚钱，然后李东敏多做点事适当地赚钱吧、3.李东敏向工作人员们传达感谢，还有送咖啡车吧、4.李东敏最后一次拍摄结束后的聚餐，要请吃烤牛肉哦、5.李东敏辛苦啦、6.李东敏最棒、7.车银优最棒」。



这也让网友纷纷表示：「合照也给我们看看吧」、「认证照竟然是戳鼻孔 哈哈哈」、「97Line感情真的很好」、「还帮他说了会请客，现实亲辜就是这样子的」、「我也想要有这种朋友」、「两只可爱的狗狗」、「帅哥都玩在一起」等等。



另外，车银优的新作《犬系恋人》已经在11日首播，该剧讲述一个被诅咒「接吻就会变成狗」的女人韩海娜（朴圭瑛 饰），以及唯一能破除她的诅咒却超级怕狗的男人陈书元（车银优 饰），所展开无法预测的幻想罗曼史，大家有开始追剧了吗～？



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