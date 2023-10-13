G-Dragon不能再用這個名字了？YG更新十年「G-DRAGON」商標權，韓網友很不滿

與BIGBANG G-Dragon合約到期的YG娛樂延長了對「G-DRAGON」的商標記冊。

據韓國《體育京鄲新聞》獨家報導，YG娛樂於9月提交了涉及「G-Dragon」商標的商標權續展申請。 「 G-Dragon」商標於2003年2月首次申請，有效期為10年，YG娛樂公司於2013年2月註冊了一次存續期間更新，再次延長了有效期，其後在有效期滿之前，於2023年9月13日再次續簽，除非發生特殊情況，否則「G-DRAGON」商標的重新註冊將延長十年。

YG娛樂的此舉引人注目是因為他們和G-Dragon的專屬合約早在今年6月就已到期。 而實際合同到期時間為2022年12月29日，期間預告的G-Dragon個人活動一項也沒有兌現。



據專利律師透露：「延長註冊看起來很順利，但G-Dragon若提出異議申請，主張『商標權』屬於自己的話，所有權可能會有所變更。 另一方面如果他同意YG娛樂更新也可以順利地獲得商標記冊，這意味著YG娛樂和G-Dragon的關係會更加牢固。或者YG娛樂會提前用其他合同做好準備，想盡辦法不讓G-Dragon拿走商標權，目前看來更傾向於後者。 」

對於YG的此舉，網友和G-Dragon粉絲們表示很不滿，留言稱：「該免費都還給GD了，已經給YG換了兩次大樓」、「G-DRAGON用不了就用權志龍，活動不受影響」、「YG還有什麼綁著GD不讓他隨便活動啊」、「 YG你滅亡之前做點好事吧」、「他哪怕換個名字照樣受歡迎」、「YG你的良心呢」、「GD對YG已經仁至義盡了」等。

據悉，G-Dragon有望與Warner Music簽訂獨家合約。 上個月G-Dragon被拍到出現在了洛杉磯的Warner Music辦公室外，而且該處辦公室一樓的電子屏上還掛著他的照片，並寫著「WELCOME」的歡迎文案。



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