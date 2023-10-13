G-Dragon不能再用这个名字了？YG更新十年「G-DRAGON」商标权，韩网友很不满

与BIGBANG G-Dragon合约到期的YG娱乐延长了对「G-DRAGON」的商标记册。

据韩国《体育京郸新闻》独家报导，YG娱乐於9月提交了涉及「G-Dragon」商标的商标权续展申请。 「 G-Dragon」商标於2003年2月首次申请，有效期为10年，YG娱乐公司於2013年2月注册了一次存续期间更新，再次延长了有效期，其后在有效期满之前，於2023年9月13日再次续签，除非发生特殊情况，否则「G-DRAGON」商标的重新注册将延长十年。

YG娱乐的此举引人注目是因为他们和G-Dragon的专属合约早在今年6月就已到期。 而实际合同到期时间为2022年12月29日，期间预告的G-Dragon个人活动一项也没有兑现。



据专利律师透露：「延长注册看起来很顺利，但G-Dragon若提出异议申请，主张『商标权』属於自己的话，所有权可能会有所变更。 另一方面如果他同意YG娱乐更新也可以顺利地获得商标记册，这意味著YG娱乐和G-Dragon的关系会更加牢固。或者YG娱乐会提前用其他合同做好准备，想尽办法不让G-Dragon拿走商标权，目前看来更倾向於后者。 」

对於YG的此举，网友和G-Dragon粉丝们表示很不满，留言称：「该免费都还给GD了，已经给YG换了两次大楼」、「G-DRAGON用不了就用权志龙，活动不受影响」、「YG还有什么绑著GD不让他随便活动啊」、「 YG你灭亡之前做点好事吧」、「他哪怕换个名字照样受欢迎」、「YG你的良心呢」、「GD对YG已经仁至义尽了」等。

据悉，G-Dragon有望与Warner Music签订独家合约。 上个月G-Dragon被拍到出现在了洛杉矶的Warner Music办公室外，而且该处办公室一楼的电子屏上还挂著他的照片，并写著「WELCOME」的欢迎文案。



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