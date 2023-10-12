【韩网热帖】Epik High 20周年演唱会海报

不负期待的Epik High。 不是合成图片，是真的做了造型去拍的。 （海报里的文字：「K-hiphop的阿爸」，不是芭比是艾比XD）



附赠前几年的演唱会海报：

《老少年》「我来拯救你，忘记岁月的人」



《黑大叔们》「已准备好前往最开心的地方」



《欢迎来到Mary Hall》「2018年，现在也正在演出？」



《丽宝怪谈》「来我们演唱会玩吧！」



《K-pop Stars》「传说的3人组」



《BloSwan》「渴望黑天鹅的白天鹅的血光挑战！」



​韩国网友评论：

1. 居然不是合成？ 疯了kkkk

2. 这个会是一大张挂在演唱会现场吗？ kkk

3. Tablo也太美kkk

4. Tablo超适合金发美女的造型耶

5. Tablo扮姜惠贞毫无违和感kkk都没认出来，果然是夫妻相（*姜惠贞是《欢迎来到东莫村》女主角）

6. 为什么只有Mithra在演《犯罪都市3》？ kkk

7. 突然出现马东石kk

8. 文案也好好笑：「谁都能看，买票就行」

9. 这才叫HipHop

10. 真是一群不得了的大叔

11. 有人说他们开演唱会其实是为了拍海报kkk

12. 那条塑胶裤子啊啊啊啊啊

13. 每张都好适合啊kkk

14. 最好笑是《欢迎来到Mary Hall》后边的人也全都是Epik High的人扮的kkk

15. 这程度即便被告也说不出什么吧kkk为什么要用心到这个程度啊kkkk

16. 这种事不用那么认真啊kkkk

17. Epik High的海报从不让人失望

出处：https://theqoo.net/hot/2961501467

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