【韩网热帖】Epik High 20周年演唱会海报
广告

【韩网热帖】Epik High 20周年演唱会海报

KPOP   2023年10月12日   星期四16:04   Sani  

（封面图源：Epik High）

不负期待的Epik High。 不是合成图片，是真的做了造型去拍的。 （海报里的文字：「K-hiphop的阿爸」，不是芭比是艾比XD）
（图源：Epik High）

附赠前几年的演唱会海报：

《老少年》「我来拯救你，忘记岁月的人」
（图源：Epik High）

《黑大叔们》「已准备好前往最开心的地方」
（图源：Epik High）

《欢迎来到Mary Hall》「2018年，现在也正在演出？」
（图源：Epik High）

《丽宝怪谈》「来我们演唱会玩吧！」
（图源：Epik High）

《K-pop Stars》「传说的3人组」
（图源：Epik High）

《BloSwan》「渴望黑天鹅的白天鹅的血光挑战！」
（图源：Epik High）

​韩国网友评论：
1. 居然不是合成？ 疯了kkkk
2. 这个会是一大张挂在演唱会现场吗？ kkk
3. Tablo也太美kkk
4. Tablo超适合金发美女的造型耶
5. Tablo扮姜惠贞毫无违和感kkk都没认出来，果然是夫妻相（*姜惠贞是《欢迎来到东莫村》女主角）
6. 为什么只有Mithra在演《犯罪都市3》？ kkk
7. 突然出现马东石kk
8. 文案也好好笑：「谁都能看，买票就行」
9. 这才叫HipHop
10. 真是一群不得了的大叔
11. 有人说他们开演唱会其实是为了拍海报kkk
12. 那条塑胶裤子啊啊啊啊啊
13. 每张都好适合啊kkk
14. 最好笑是《欢迎来到Mary Hall》后边的人也全都是Epik High的人扮的kkk
15. 这程度即便被告也说不出什么吧kkk为什么要用心到这个程度啊kkkk
16. 这种事不用那么认真啊kkkk
17. Epik High的海报从不让人失望

出处：https://theqoo.net/hot/2961501467

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » KPOP » 【韩网热帖】Epik High 20周年演唱会海报
© 2023 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手