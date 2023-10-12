張東潤為《極惡變身》狂減10公斤 追擊場面心臟差點『爆炸』

驚悚鉅獻《極惡變身》由《行動代號：狼狩獵》張東潤與《衣袖紅鑲邊》吳大煥領銜主演。
張東潤在本作中不只揣摩了連環殺人犯的想法，還為戲狂減10公斤，與平時健壯的模樣形成極大反差，讓一起共演，高大壯碩的吳大煥第一次看到張東潤，還因為張東潤的臉太小而嚇了一跳，其實張東潤也曾因為秀氣的外表引人討論，他過去在電視劇《所羅門的偽證》、《學校2017》、《陽光先生》裡雖然都有不凡的演技表現，但真正讓他受到關注的是漫改電視劇《綠豆傳》！他在該劇中飾演因一場意外，不得已男扮女裝生活的王世子，長相本就清秀的他扮起女裝後因為太美大爆紅，並在網上引發熱烈討論！如此百變的樣貌也讓人好奇他在《極惡變身》中，要如何飾演一位沒有感情的連環殺人魔。
張東潤與吳大煥在本作中上演很多追逐戲碼，對此，吳大煥表示：「在山區演動作戲時最辛苦！拍攝追擊場面時心臟差點『爆炸』！我和張東潤都覺得要死掉了！」兩人為戲十分賣命又敬業。吳大煥回憶初次見到張東潤的想法，他說：「第一次見到張東潤時，無法把他和作品中的連環殺人魔『車振赫』聯想在一起，聽說他很有名，演技也很好。初次見面時，因為他的臉太小還嚇了一跳，不敢相信這樣的人會變成惡魔！我還想過他是不是應該要有能和我抗衡的氣場跟體型，因為他看起來真的很柔弱。」
本作不僅有激烈的打鬥畫面，還有用刀的危險驚悚場面，張東潤在演戲時不小心被假刀劃傷，對此，他笑著表示：「我現在已經沒事了，雖然在拍攝前做了安全措施、穿戴護具，做了萬全的準備，但演戲時在鏡頭前不小心大意了。只是被劃傷而已，沒什麼大不了的。」他回答得十分爽快，展現了男子漢的一面，而總是很認真演戲的張東潤對於「努力工作」這點表示：「大家都很努力，我從沒想過我會做得更多、更努力。演員是一份工作，上班族不是每天都上班嗎？我身邊也有很多上班族，所以對待演戲，我也有像上班族的心態。」《極惡變身》10月13日（週五）在臺上映！
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