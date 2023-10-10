鸡皮疙瘩～《闪亮的西瓜》「变数」超多发展意想不到！网友眼尖发现这个「大秘密」！（EP.5）

《闪亮的西瓜》昨晚播出的最新第5集，虽然收视从4.7%降到3.7%，有观众认为剧情相比前四集稍嫌无聊，但也有观众为剧情发展意想不到而激动，甚至有眼尖的观众发现了一个重要伏笔！

（以下涉及剧透）



为了阻止爸爸河李灿（崔元英、崔显旭饰）发生意外变成聋人，河恩杰下定决心这一年来要好好帮助爸爸、保护爸爸，彼此交换条件下，河恩杰要帮爸爸组建初恋记忆制造团、教他结他（吉他）、教他读书……



河李灿那么努力，却不晓得单恋的崔世京（薛仁雅饰）已远走高飞。河恩杰决定隐瞒此事，殊不知很快便遇上剪了短发归来的崔世京。崔世京原本是想寻死而回国，却遇上「变数」，要翻转自己的人生，河恩杰听著摸不著头绪，在意识到什么的时候已为时已晚……崔世京找到了河李灿对他展露灿烂笑容，河恩杰心想「完了」，因为妈妈不再是爸爸初恋，而他身旁的尹清雅（其实就是河恩杰妈妈，申银秀饰）也相当心碎。



今晚播出的预告可见河李灿和崔世京俨然成了对CP，兴奋地四处游玩享受当下，河恩杰和尹清雅只能独自心碎。河恩杰再次遇到了让他穿越的La Vida老板（郑尚勋 饰），老板对他表示「客人你来到这里的那一瞬间，所有事情就开始发生变化了」。



老板说得没有错，最早最明显的变化即河恩杰取代了尹东进成为初恋记忆诈欺团成员，未来已经不晓得还会不会存在「韩国乐队教父尹东进」（YB尹度玹饰）以及「王牌经纪人吴马周」（金亨范饰）了。接下来就是河李灿的初恋变动，河李灿的初恋实际上是崔世京不打紧，但他提前在高二认识了尹清雅，那么河李灿和尹清雅未来还会结成连理并生下河恩杰吗？



令人起鸡皮疙瘩的是，一些网友眼尖发现一个「秘密」，崔世京归国入境，行李箱上面写的是「ICN」与「JEK」，「JEK」是美国纽约约翰甘乃迪机场没问题，有问题的是「ICN」！「ICN」是仁川机场，但1995年还没有仁川机场（2001年才启用）啊！而且上面的英文名字根本不是「崔世京」是「温恩柳」（暂译），网友都猜回来的是崔世京（李昭娟饰）正值叛逆期的女儿！女儿姓「温」，崔世京大概是和熟识的「黄金手术刀」主唱温志焕（旴晰延饰）结了婚。



반짝이는 워터멜론.. 잠시만.. 온은유..? 그러면 은유 아빠가 온지환.. 온지환이랑 최세경이랑 결혼했나보네.. pic.twitter.com/eYfk1JxlGr — 숩 (@SB_926_) October 9, 2023

若依照网友们的推论，河恩杰和温恩柳一起回到了过去翻转一切，那么他们的「存在」与否会产生疑问，究竟让他们穿越的理由是？《闪亮的西瓜》逢星期一、二晚上9时15分在黄Viu煲剧平台上架，有兴趣的观众可别忘记继续追看了！

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