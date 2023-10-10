這次是真的嗎？YG新女團「BABYMONSTER」確定11月出道，一切準備完畢、10月底拍攝MV！

今日（10日）下午1點，YG娛樂更新 BABYMONSTER 「COMING SOON」的出道海報。

據悉，為了確保 BABYMONSTER 歌曲的完成度，海外著名的作曲家和 YG 所屬製作人數次進行合作 SongCamp。其中强烈氛圍的音樂最終被選爲 BABYMONSTER 的出道曲。YG 表示：「爲了做出最佳的結果，在選擇主打歌時非常慎重，這個過程比當初所說的9月出道稍微推遲了一點，希望大家諒解。」



現在 BABYMONSTER 成員們已經開始練習主打歌的舞蹈，預計在10月底左右開始拍攝 MV。YG 提到：「現在所有的準備都結束了，如果11月正式出道的話，會持續盡全力全速前進，希望大家多多關注。」



另外， BABYMONSTER 是 YG 繼 BLACKPINK 之後時隔7年推出的女團。由三位韓國籍成員 Ahyeon、Haram、Rora，兩位日本籍成員 Ruka、Asa 以及兩位泰國籍成員Chiquita、Pharita 組成，主唱、舞蹈、Rap、顏值能力都處於高水平，備受全球音樂粉絲們的期待。官方 YouTube 頻道的訂閱者在出道前就有312萬名以上，點擊率已累績接近4億5000萬。



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