贈票：韓國恐怖電影《雉岳山怪談》邀請你一起來驚嚇！

KSD送出電影《雉岳山怪談》台灣特映會門票，誠邀想一起經歷驚嚇一夜的你一起來看！

參加辦法：

1. 於 IG活動貼文 @一位你想與他一起去看這部電影的朋友

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3. 在 Google form 中填寫參加資料。

活動詳情：

送出《雉岳山怪談》台灣場10/24(二)特映會門票10張 (送出給5位，每位可得2張)

特映會日期：10/24(二)

時間：19:20開演

地點：台北微風影城

活動日期：即日起至10月19日

公佈日期：10月20日 （於此頁面公佈！）

《雉岳山怪談》電影及演員介紹：

《雉岳山怪談》的電影靈感來自韓國三大謎案之一的分屍懸案，1980年發生在雉岳山的10起分屍命案，是韓國數十年來在網路及口耳相傳傳播開來的知名案件。《雉岳山怪談》的故事靈感來自韓國的光觀名勝雉岳山所流傳的一個連環分屍懸案的傳言，網路上以「雉岳山18屍塊分屍案事件」為名，被列為韓國三大謎案之一。

* 得獎者須提供正確姓名、手機號碼與身份證末四碼，須於當日使用身份證核對取票。

* 得票者須提供韓星網加入LINE好友截圖

* 門票不得再轉售或炒賣

* 韓星網及主辦保留修改及更動是此活動之權利

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