这次是真的吗？YG新女团「BABYMONSTER」确定11月出道，一切准备完毕、10月底拍摄MV！

今日（10日）下午1点，YG娱乐更新 BABYMONSTER 「COMING SOON」的出道海报。

据悉，为了确保 BABYMONSTER 歌曲的完成度，数次进行海外著名的作曲家和 YG 所属制作人合作 SongCamp。其中强烈氛围的音乐最终被选爲 BABYMONSTER 的出道曲。YG表示：「爲了做出最佳的结果，在选择主打歌时非常慎重，这个过程比当初所说的9月出道稍微推迟了一点，希望大家谅解。」



现在 BABYMONSTER 成员们已经开始练习主打歌的舞蹈，预计在10月底左右开始拍摄 MV。YG 提到：「现在所有的准备都结束了，如果11月正式出道的话，会持续尽全力全速前进，希望大家多多关注。」



另外， BABYMONSTER 是 YG 继 BLACKPINK 之后时隔7年推出的女团。由三位韩国籍成员 Ahyeon、Haram、Rora，两位日本籍成员 Ruka、Asa 以及两位泰国籍成员Chiquita、Pharita 组成，主唱、舞蹈、Rap、颜值能力都处於高水平，备受全球音乐粉丝们的期待。官方 YouTube 频道的订阅者在出道前就有312万名以上，点击率已累绩接近4亿5000万。



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