綜藝之神降臨！SJ利特上一秒很開心拿到高級西裝，下一秒因為銀赫的願望大反轉 XD

「韓流帝王」Super Junior 被任命為沙烏地阿拉伯旅遊大使，和沙烏地阿拉伯旅遊局合作拍綜藝節目《神燈騎士》（Knights of the Lamp）。

成員們在沙烏地阿拉伯旅行3天，完成任務獲得勝利的3人，製作組就會實現每個人的願望（上限是100萬韓幣）。最後由神童、利特和銀赫獲勝。

神童表示他的願望是讓所有人都幸福，他提到成員們不僅努力參加綜藝節目，也都有經營 YouTube 頻道，去演唱會、旅行時都會拍攝 Vlog。所以想把成員們的 Vlog 經過剪輯後上傳到「神童叮咚」（神童的 YouTube 頻道）上。銀赫就說他會拍一個亂七八糟的 Vlog XD



利特提到自己的願望很簡單，因為很多朋友都在準備結婚，主持婚禮的工作也越來越多，個人對西裝比較用心，因為經常參加這些活動，所以想要一套從頭到腳的訂製西裝。由於金額上限是100萬韓幣，製作組也說會依照這個金額幫利特準備一套。



利特上一秒還在開心，下一秒馬上跌入地獄（笑）！因為銀赫的願望是讓利特的願望無效，銀赫說：「就盯上利特哥一個人！」之後他解釋因為自己沒有什麼想要的，所以才想到這個。銀赫說：「利特哥本來物質慾望就很強，感覺會許和物質有關的願望，所以我才想說讓利特的願望無效就好。」



結果...最後是神童獨自勝利，製作組甚至還不用花100萬韓幣。而利特也終於吐露心聲，其實剛剛說出願望的時候，非常高興但又不想表現的太明顯，所以才馬上轉移話題問了銀赫的願望。不過還是期待看到大家的影片啊！！！

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