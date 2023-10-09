《没有国家的冠军》有狗乱入马拉松赛道！真实故事超戏剧

《没有国家的冠军》故事叙述孙基祯选手（河正宇 饰）在1936年的柏林奥运上，成为创下新世界纪录的马拉松金牌选手，却无法挥舞国旗，奖牌也不属於韩国。

以《鱼》、《太极旗－生死兄弟》开创韩影新境界的姜帝圭导演，也分享了他会打造《没有国家的冠军》的契机，他透露自己在20多岁时看了改编自1924年巴黎奥运真实故事的电影《火战车》后，就梦想著有天能打造出一部像这样的马拉松电影，他说：「看了《火战车》后，觉得跑步是很有魅力的运动！」姜帝圭导演表示他将《没有国家的冠军》故事重点放在当年以他国国旗接受奥运荣耀的两位运动选手，在克服伤痛后努力培育后辈，让他们为自己的国家争取光荣的过程。



姜帝圭导演还表示，当他得知徐润福选手当年赢得波士顿马拉松大赛冠军背后的故事时，感到十分震惊，他想将那股力量如实地传达给观众。姜帝圭导演表示：「当时孙基祯教练、南升龙选手、徐润福选手参赛过程的幕后故事十分吸引人，他们搭乘美国军机，途中停留冲绳、关岛、夏威夷、旧金山等地，最后才终於抵达波士顿，且在出赛前才发现必须带著美国国旗跑步，这些都是实际发生的情况，电影中有80%的内容都是不加修饰的历史事实！」许多观众在观赏《没有国家的冠军》时，都对真实发生状况感到惊讶万分，像是在波士顿马拉松大赛的后半，突然有狗闯进赛道中，导致徐润福选手负伤的戏剧性情节，也是实际发生的事。



此外，在《没有国家的冠军》中饰演「马拉松英雄」的河正宇则透露，在拍摄本作前，曾在2018年和李善均、弟媳黄宝罗参加了夏威夷檀香山马拉松，完成全马42.195公里，他表示：「因为很想看看会有什么感觉，虽然是不断地跑跑走走，真的很不简单。我之前只跑过半马，那次是我第一次挑战全马，非常辛苦，花了6小时才完成。到终点后，忍不住躺在草地上，整整一个小时都动弹不得！」



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