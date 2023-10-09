《大力女子姜南順》首播獲好評！第2集收視率破6%，前作《都奉順》朴寶英：「我也不曉得我何時會登場」

看完前兩集，確實蠻有趣的！但這次的女主人設不單只有「怪力」，真的是往「超級英雄」這方面發展呢～

JTBC新週末劇《大力女子姜南順》為《大力女子都奉順》的世界觀擴張版。描述天生怪力的都奉順的遠房親戚「姜南順」，與媽媽「黃金主」和外婆「吉中干」三代一起，調查以江南為中心的新型毒品犯罪幕後真相，是一部搞笑犯罪劇。由李瑜美、金廷恩、金海淑、邕聖祐、邊佑錫等主演。

首播收視率傳來捷報，第1集由4.2%順利啟航，昨日（8日）播出的第2集來到6.0%，引發話題。電視劇同步於Netflix播出，甫兩集便躍升全球第4、美區第6。網友們表示，因為前作《都奉順》的反響很好，加上李瑜美曾出演《魷魚遊戲》，所以得到不少關注；相比苦大仇深、不斷反轉的作品，《姜南順》劇情節奏快、幼稚又有趣，非常有意思。

보영이 형식쿤이랑 강남순 특출날 사진 찍어놧는데 몇화에 나오는지 몰라서 못올리는중zzz pic.twitter.com/aEv0WjcLXm — (@pbyzip) October 8, 2023

另外，不少人關心《大力女子都奉順》的「狗狗CP」──朴寶英和朴炯植，何時登場。朴寶英昨晚開直播與粉絲們進行互動時表示，她也不曉得自己何時會出現，得去問問看才行。‎朴寶英與朴炯植特別出演時‎，拍了照片，她正在等待播出的日子，把照片上傳到Instagram與粉絲們分享。

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